SCJN: Aceptó como legal la cédula profesional digital y se puede usar de esta forma

En enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la cédula profesional electrónica tiene plena validez jurídica para acreditar el ejercicio de una profesión en México. El criterio quedó establecido al analizar la Contradicción de Criterios 164/2025, durante la sesión celebrada el 15 de enero, y fue dado a conocer mediante comunicados oficiales del propio tribunal.

La decisión respondió a cuestionamientos recurrentes entre profesionistas, empleadores y dependencias públicas sobre si el documento digital era suficiente por sí mismo o si resultaba necesario contar con una versión física o con fotografía.

La cédula electrónica es válida por sí sola

El pleno de la Corte determinó que la cédula profesional en formato digital basta para demostrar que una persona está legalmente autorizada para ejercer su profesión en el país. Según explicó el tribunal, este documento:

No requiere fotografía.

No necesita firma para surtir efectos legales.

Tiene como única finalidad acreditar la habilitación profesional.

Asimismo, precisó que la cédula profesional no funciona como identificación oficial. Su propósito es acreditar el registro y la autorización para ejercer, no comprobar la identidad del titular.

Fundamentos de la resolución

La SCJN indicó que la legislación vigente no impone características físicas o electrónicas específicas para la cédula profesional. En ese sentido, el formato digital expedido por la Dirección General de Profesiones cumple con los requisitos establecidos en la ley.

En los comunicados difundidos, el tribunal señaló que el documento electrónico ofrece certeza jurídica suficiente y responde al proceso de modernización de los mecanismos de registro profesional en México.

¿Sustituye a la cédula física?

En términos prácticos, sí. Con este criterio, la versión electrónica resulta suficiente para acreditar el ejercicio profesional, sin que sea obligatorio presentar una credencial impresa adicional.

No obstante, la Corte aclaró que:

La cédula acredita la habilitación profesional.

No reemplaza una identificación oficial en otros trámites.

Puede verificarse a través de sistemas electrónicos oficiales.

Esto implica que instituciones públicas, empresas y organismos deben reconocer la cédula digital como documento válido para comprobar la profesión de una persona.

Otras decisiones en el mismo periodo

Entre el 13 y el 15 de enero de 2026, la SCJN también resolvió diversos asuntos. Conforme a los comunicados oficiales:

Avaló que la Condusef pueda imponer sanciones a instituciones financieras que incumplan obligaciones relacionadas con despachos de cobranza.

Estableció límites a disposiciones estatales en materia de concesiones de transporte público.

Reiteró que las controversias constitucionales no son la vía adecuada para impugnar normas electorales.

Estos pronunciamientos formaron parte del mismo periodo de sesiones y tuvieron como objetivo delimitar atribuciones de autoridades y aportar mayor claridad normativa.

Impacto para profesionistas y empleadores

Para quienes ejercen una profesión en México, la resolución significa que la cédula profesional electrónica es suficiente para acreditar legalmente su actividad. Para dependencias y empresas, representa la obligación de aceptar el documento digital como válido.

En la práctica:

No puede exigirse una cédula física adicional para comprobar el ejercicio profesional.

El formato electrónico tiene efectos legales por sí mismo.

La cédula no sustituye una identificación oficial, ya que solo acredita habilitación profesional.

El criterio adoptado por la SCJN busca unificar interpretaciones y evitar que se rechace indebidamente la versión digital del documento.

La determinación tiene efectos en trámites laborales, procesos de contratación, registros profesionales y validación de estudios. Al reconocer la suficiencia de la cédula electrónica, la Corte establece un marco jurídico claro para el ejercicio profesional en un entorno cada vez más digitalizado.

