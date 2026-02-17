De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las y los empleadores deben ofrecer un lugar digno de trabajo a sus empleados, donde puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada. Una de las situaciones que suelen ser comunes en un ambiente laboral es el cambio de lugar de trabajo de algún empleado, e incluso el cambio de horario, por parte del empleador.

Esta decisión puede perjudicar al trabajador, ya que en ciertas ocasiones la decisión de tomar el empleo puede deberse a la cercanía y facilidad de llegada. Aunque se trata de una decisión tomada por el empleador, quien tiene autoridad sobre sus empleados, no deja de haber límites a la hora de ejercer esta facultad, y estos están respaldados por la LFT.

¿Cuándo me pueden cambiar de lugar de trabajo?

Generalmente, el contrato establece un lugar de trabajo específico, por lo que el empleador no puede cambiar tu ubicación de forma arbitraria (artículo 17 de la LFT).

Sin embargo, hay excepciones válidas en las que sí pueden cambiarte de lugar de trabajo, como cuando la empresa enfrenta necesidades operativas, por ejemplo: reestructuraciones, cierre de una sucursal o reducción de gastos (como mudarse a un local con menor renta).

En estos casos, deben cumplirse ciertas condiciones:

El nuevo lugar de trabajo debe ser seguro y accesible.

Si el cambio implica traslado a otra ciudad, el empleador está obligado a cubrir los gastos de movilidad o brindar una compensación económica.

Puedes negarte al cambio de lugar de trabajo si:

No existe una causa justificada.

El traslado afecta tu calidad de vida (como un trayecto más largo o mayores costos de transporte).

Si te despiden por rechazar un traslado sin justificación válida, el despido se consideraría improcedente, y podrías reclamar tu reinstalación o una indemnización conforme al artículo 617 de la LFT.

Recuerda que conocer tus derechos a través de la LFT puede evitar que seas víctima de algún abuso o falta laboral, e incluso te puede ayudar a tomar decisiones informadas respecto a este mismo. Gracias a estas leyes, las y los empleados pueden verse beneficiados, laborar en lugares dignos y ser tratados con respeto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS