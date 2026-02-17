Año Nuevo Chino 2026: Cartelera de actividades para celebrar en CDMX

El Año Nuevo Chino es la celebración más importante en China, que simboliza la renovación, la unión familiar y la armonía. Este 2026, el signo correspondiente es el Caballo de Fuego, el cual se asocia con la energía, transformación y progreso, valores que compaginan con esta celebración, la cual se extiende en diferentes países.

Este 17 de febrero se celebra, de forma oficial, el Año Nuevo Chino, y el evento ya comenzó a vivirse en México con festivales, exposiciones y demás actividades culturales, las cuales durarán varias semanas.

Desde el sábado 14 de febrero se llevó a cabo la inauguración del V Festival Cultural del Año Nuevo Chino en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), marcando el comienzo de la extensa agenda cultural que seguirá hasta marzo.

Durante la ceremonia inaugural, se reunieron más de 50 mil personas, según los datos proporcionados por la Embajada de China, y asistieron autoridades culturales de ambos países.

Chen Daojiang, embajador de China, destacó que dicha celebración coincide con el 54 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, y reveló que este festival se ha vuelto un símbolo del intercambio cultural entre ambas naciones.

Estas son las actividades programadas en CDMX por el Año Nuevo Chino

A pesar de que el evento principal fue el 14 de febrero, el resto del mes están llenos de actividades culturales y a continuación te contamos cuáles.

Exposiciones:

Exposición del Concurso Global de Diseño del Zodiaco, instalada en el Paseo de las Jacarandas del Cenart.

Muestra “Alma de bambú, corazón de nopal”, ubicada en el vestíbulo del Teatro de las Artes.

Ambas estarán disponibles hasta el 27 de febrero.

Conferencias:

“Sombras que bailan en zancos: el arte y la magia del teatro chino de las sombras”.

“Los juegos de mesa como parte de la celebración del Año Nuevo Chino”.

Celebradas el 21 de febrero.

Conferencia: "Reflexiones sobre la Buena Fortuna en el Año del Caballo" a las 3:30 p.m.

El 26 de febrero.

Talleres:

“Cuentos chinos: conozcamos juntos la cultura china a través de anécdotas históricas”.

Llevado a cabo el 22 de febrero.

El festival en el Cenart se extiende hasta el 15 de marzo , con diferentes actividades culturales que el público no se puede perder.

