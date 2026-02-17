Con los reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que han activado y mantenido la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en días recientes, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el aumento en el número de alertas no responde a un deterioro extraordinario en la calidad del aire, sino a factores estacionales y a la modificación en los criterios para su activación.

La Mandataria explicó que durante la transición del invierno a la primavera se presenta con mayor frecuencia el fenómeno de inversión térmica, el cual impide la dispersión de contaminantes.

Detalló que este fenómeno ocurre cuando una capa de aire caliente se posiciona sobre el aire frío cercano al suelo, lo que genera un efecto de "tapón" atmosférico que atrapa las partículas contaminantes e incrementa su concentración.

Sheinbaum puntualizó que, además de las condiciones climáticas propias de la temporada, actualmente los niveles para decretar contingencia ambiental son más estrictos.

Esto, dijo, permite emitir alertas preventivas antes de que la contaminación alcance niveles más elevados y represente mayores riesgos para la salud de la población.

"Hay más contingencias ambientales en la ciudad porque bajamos el nivel en el que se decreta", afirmó la Presidenta al subrayar que el objetivo es actuar de manera anticipada y proteger a los habitantes ante episodios de mala calidad del aire.

