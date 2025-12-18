La ganadora de Miss Finlandia, Sarah Dzafce , fue descoronada luego de subir una fotografía a redes sociales que fue tachada como acto racista por parte de varios países asiáticos. Por si fuera poco, su actividad en redes también mantiene en aprietos al gobierno finlandés. A continuación más detalles.

Dzafce perdió su corona de Miss Finlandia la semana pasada después de que una foto de ella tirando de la piel en las comisuras de sus ojos, publicada en las redes sociales, se volviera viral a finales del mes pasado. La foto, y la descripción que decía " comiendo con un chino ", fue condenada por gobiernos y comentaristas en toda Finlandia y Asia como una discriminación contra los asiáticos.

(Ex)Miss Finlandia ha dicho a los medios de aquel país que estaba tratando de aliviar un dolor de cabeza. El Helsinki Times informó que ella dijo que un amigo había compartido la imagen privada y escribió el pie de foto sin su participación. Dzafce publicó una disculpa en las redes sociales el 8 de diciembre y dijo que nunca fue su intención herir a nadie.

" El título de Miss Finlandia no es solo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad sobre cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a las personas ", escribió.

Añadió a su disculpa: "Asumo la responsabilidad de mis acciones y aprenderé de esto". ESPECIAL / X

Días después, la Organización de Miss Finlandia revocó su estatus como Miss Finlandia 2025.

" Los eventos de los últimos días han causado un profundo dolor, decepción y preocupación tanto en Finlandia como internacionalmente, de manera completamente comprensible ", escribió la organización en redes sociales. " Lamentamos profundamente el daño que estos eventos han causado. Especialmente a la comunidad asiática, pero también a todos los afectados. El racismo nunca es aceptable en ninguna forma ".

La respuesta internacional contra Finlandia

Tras estas acciones de quien portara la corona de Miss Finlandia, el gobierno del país de Europa enfrenta una fuerte presión y acusaciones de racismo por parte de varios países asiáticos . La controversia se intensificó cuando varios políticos finlandeses de extrema derecha se unieron en apoyo a Dzafce después de que perdió su corona.

Miembros del parlamento que forman parte de la coalición gobernante publicaron sus propias fotos tirando de la piel alrededor de sus ojos.

Funcionarios conservadores respondieron en redes sociales. X / @BowesChay

El furor se ha extendido por toda Asia, lo que llevó al primer ministro finlandés, Petteri Orpo , a emitir una disculpa a varios países, incluidos Japón y Corea del Sur , a través de declaraciones en sus idiomas publicadas en las cuentas de redes sociales de las embajadas finlandesas.

" Estas publicaciones no reflejan los valores de igualdad e inclusión de Finlandia ", decía la declaración de Orpo. " El racismo y la discriminación no tienen lugar en la sociedad finlandesa. Nuestro mensaje en Finlandia y a todos nuestros amigos en el extranjero es que el Gobierno toma el racismo en serio y está comprometido a combatir el problema. Finlandia siempre aspira a hacerlo mejor. Los políticos tienen la responsabilidad de servir como ejemplos en este sentido ".

