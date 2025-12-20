Estamos a once días para que arranque el 2026 y, como es bien sabido, vendrá la presentación de la Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismo que advirtió sobre una falla muy común al registrar el CFDI, la cual deriva en el rechazo de deducciones personales. En esta nota te contamos todos los detalles.

Cabe recordar que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es el documento electrónico que respalda las operaciones y pagos realizados por los contribuyentes. O sea, para que un gasto sea considerado deducible, el comprobante debe incluir, sí o sí, información bien exacta, tal es el caso del llamado “uso del CFDI”.

Estas son las claves para registrar correctamente el CFDI

En días recientes, el SAT difundió una guía que especifica la clave que debe seleccionarse según el gasto realizado. Entre las que enlistan:

Honorarios médicos y hospitalarios (D01)

Adquisición o renta de aparatos de rehabilitación o prótesis (D02)

Gastos funerarios (D03)

Donativos autorizados (D04)

Intereses reales de créditos hipotecarios (D05)

Aportaciones voluntarias al SAR (D06)

Primas de seguros de gastos médicos (D07)

Transporte escolar obligatorio (D08)

Depósitos en cuentas de ahorro o planes de pensiones (D09)

Pagos por colegiaturas (D10).

Según información de MiBolsillo, el uso de una clave incorrecta puede impedir que el sistema del SAT identifique el gasto como deducible, lo que ocasionaría su exclusión automática al momento de presentar la declaración anual. En cuanto a la emisión de los CFDI, el SAT recuerda que existen distintas opciones para generar facturas, como la app de Factura SAT Móvil, que facilita emitir, consultar y compartir comprobantes desde el celular.

También está la facturación a través del adquirente, dirigida a quienes hacen labores como agricultura, arrendamiento de espacios publicitarios, reciclaje o minería. Además, en el caso de cobros realizados por cuenta de agremiados o socios, las personas requerirán una resolución específica del SAT, junto al envío de un archivo con las operaciones del ejercicio fiscal.

AO