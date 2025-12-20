Hoy es el día límite, según lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), para que los trabajadores mexicanos reciban su aguinaldo, sin embargo, aunque este representa alivio financiero, el cierre de este 2025 lleva a una subida en el consumo diario, impulsada por la actividad de compras propia de la temporada de Navidad. Bajo este contexto, en esta nota contamos cuál es la mejor forma de aprovechar una tarjeta de crédito sin comprometer el bolsillo.

Datos de la fintech mexicana Stori indican que 62% de las personas que tienen una tarjeta de crédito en México la usarán durante esta temporada, aprovechando la flexibilidad que ofrecen estos productos para hacer compras en estas fechas.

La cena de Navidad es el gasto más elevado para los mexicanos en estas fechas, de acuerdo con Statista, proveedor de datos de mercado y consumo. Incluso, señala que las categorías favoritas para regalar son ropa y calzado, productos de belleza y cuidado personal, así como juguetes.

¿Qué hacer para no estropear nuestro bolsillo?

Mariana Villasuso Téllez Girón, gerente Senior de Políticas Públicas en Stori, considera que “entender la capacidad de pago, planear los gastos y utilizar el crédito con intención puede marcar la diferencia entre iniciar 2026 con estabilidad o con presión financiera”.

La directiva de Stori entiende que la mayoría de los hogares llega a fin de año con gran parte de su presupuesto ya comprometido, por lo cual para ella es importante recalcar que “en un entorno donde los ingresos siguen presionados, la planeación financiera es fundamental”.

Por eso, aconseja tener una lista detallada de lo que piensas adquirir para no duplicar compras o hacer gastos innecesarios, además de plantear evitar las compras de pánico y no caer en descuentos falsos.

Una vez empleado el crédito, pide priorizar plazos cortos para pagar, eligiéndolos solamente cuando te convenga. Villasuso Téllez Girón recuerda que “el crédito no es dinero adicional, sino una herramienta que funciona mejor cuando se utiliza con intención y claridad”.

Y por último, comparte que “separar una porción del aguinaldo para ahorro o fondo de emergencia, aunque sea pequeña, y planear los gastos por adelantado puede reducir significativamente la presión financiera de enero”.

Emplear este pequeño plástico a favor personal

La tarjeta de crédito es una herramienta financiera que bien utilizada cubre el pago de emergencias urgencias, entre un pequeño etcétera.

Sin embargo, esta no debe considerarse un dinero extra para gastar arriba de las posibilidades. Por ejemplo, aunque las compras a meses sin intereses permiten adquirir bienes y servicios como si se pagaran de contado, hay que recalcar que estos comprometen el dinero a futuro.

Siempre se recomienda comparar precios, optar por productos duraderos y reservar este crédito para compras, verdaderamente, vitales.

AO



