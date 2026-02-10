Reforma de jornada laboral amenaza empleo y formalidad: PYMES

La Asociación Pymes de México manifestó hoy su rechazo a que el costo de la reducción de la jornada laboral impacte más en las pymes y sean ellas las que tengan que pagar el costo de las reformas laborales.

"Desde la Asociación PYMES en México reconocemos el avance que representa la discusión sobre una mejor calidad de vida para los trabajadores, así como el legítimo objetivo de propiciar mayores espacios de descanso y bienestar laboral. No estamos en contra del descanso del trabajador. Estamos en contra de que el costo recaiga, una vez más, exclusivamente en las PYMES" , dijo el organismo que preside Javier Zepeda.

Agregó que la aprobación el día de hoy en Comisiones del Senado de la República para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin un esquema claro de incentivos, apoyos, gradualidad o compensaciones, coloca a millones de micro, pequeñas y medianas empresas en una posición crítica.

“Pretender que la reducción de la jornada se implemente sin acompañamiento del Estado, sin estímulos fiscales, sin apoyos a la productividad y sin una transición realista, no es justicia social, es una transferencia de costos que pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios”.

De acuerdo con el organismo el escenario es claro y preocupante: Aumento de costos laborales, menor capacidad operativa, despidos o reducción de horas, crecimiento de la informalidad, justo lo contrario a lo que el país necesita.

TAMBIÉN LEE: Jornada laboral de 40 horas será votada el miércoles 11 en el Senado

Finalmente desde la Asociación PYMES en México hicieron un llamado firme y responsable a que esta reforma se construya con las PYMES, no sobre las PYMES. Una reforma laboral de esta magnitud debe contemplar:

Implementación gradual y sectorizada

Incentivos fiscales y de seguridad social

Programas de apoyo a la productividad

Diálogo real con el sector empresarial, especialmente con las PYMES

"Defender al trabajador no debe significar asfixiar a quien genera el empleo. Reiteramos nuestra disposición al diálogo con el Poder Legislativo, el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales, pero también dejamos claro que no avalaremos medidas que pongan en riesgo la formalidad, el empleo y la supervivencia de las PYMES en México. Porque sin PYMES fuertes, no hay empleo digno ni desarrollo sostenible" sostuvo.

Las PYMES en México:

Generan más del 70% del empleo formal.

Operan con márgenes reducidos.

Enfrentan altos costos laborales, fiscales y regulatorios.

No cuentan con la misma capacidad financiera que las grandes corporaciones.

YC