Sarampión en México: ¿Es posible tener efectos secundarios con la vacuna?

Las autoridades sanitarias mexicanas han catalogado al sarampión como una amenaza latente debido a la facilidad con la que se transmite en espacios públicos , ya que el contagio se produce por el contacto directo con la saliva o el moco de personas infectadas.

En México, del 1 de enero al 9 de febrero, se han registrado 2 mil 467 casos confirmados, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud, por lo que se exhortó a la población a tomar las medidas necesarias para frenar los contagios.

El portal especializado The Lancet Infectious Diseases señala que la inmunización es la única herramienta efectiva para contener los brotes, por lo que la vacunación es el método más eficaz para mantenerse protegido.

Según estadísticas, los menores de cero a nueve años son el sector más propenso a contraer este virus, desarrollando síntomas entre 7 y 21 días después del contagio, aunque en promedio suelen aparecer después de 10 días.

En caso de no contar con el esquema de vacunación contra el sarampión, las consecuencias pueden ser graves, ya que podrían presentarse secuelas o incluso, en casos extremos, la muerte.

Por ello, gran parte de los Estados de México ya han implementado medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y brigadas de vacunación; sin embargo, esta última estrategia continúa generando dudas entre la población por sus posibles efectos secundarios.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna del sarampión?

La aplicación de la vacuna es segura y los efectos secundarios posteriores a su aplicación son mínimos, entre ellos se incluyen:

Dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, que puede durar de 48 a 72 horas y desaparecer con el paso de las horas.

Malestar general de dos a tres días posteriores a su aplicación (escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre).

Aparición de sarpullido leve.

Según la Clínica Mayo, este escenario es poco común sin embargo, algunas personas pueden contraer sarampión después de estar completamente vacunadas. Además, la institución señala que en este pequeño número de pacientes, los síntomas tienden a ser leves.

También puedes leer: Sarampión en México: Estados donde es obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas

Los síntomas del sarampión pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP