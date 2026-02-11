Semana Santa 2026: ¿Cuándo cae y qué días serán feriados?

La Semana Santa 2026 está cada vez más cerca y vuelve a colocarse como uno de los periodos de mayor relevancia en el calendario religioso y social del país. Año con año, esta conmemoración del cristianismo —que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo— impulsa a familias, creyentes y turistas a organizar celebraciones religiosas, actividades culturales y días de descanso en distintos puntos de México. Para 2026, las fechas ya se encuentran establecidas dentro del calendario litúrgico oficial, lo que también tendrá repercusiones en el ámbito educativo y en la dinámica laboral.

Si bien la Semana Santa cuenta con un profundo arraigo cultural, su reconocimiento como periodo de descanso obligatorio varía de acuerdo con la legislación vigente y el calendario escolar. En ese contexto, a continuación se detallan las fechas más importantes de la Semana Santa 2026, los días considerados feriados conforme a la Ley Federal del Trabajo y los lapsos en los que se suspenderán las actividades escolares.

Fechas clave de Semana Santa 2026 y feriados oficiales

De acuerdo con el calendario litúrgico de la Iglesia católica, la Semana Santa 2026 se desarrollará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Se trata de una semana que concentra celebraciones religiosas de gran tradición, determinadas a partir del ciclo lunar y la llegada del equinoccio de primavera.

Las fechas más relevantes son las siguientes:

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.

Lunes Santo: 30 de marzo de 2026.

Martes Santo: 31 de marzo de 2026.

Miércoles Santo: 1 de abril de 2026.

Jueves Santo: 2 de abril de 2026.

Viernes Santo: 3 de abril de 2026.

Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026.

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026.

Desde el punto de vista religioso, el Domingo de Ramos da inicio formal a la Semana Santa al recordar la entrada de Jesús a Jerusalén, mientras que el Domingo de Resurrección representa el momento central de la fe cristiana, al conmemorar su resurrección y cerrar el periodo litúrgico.

¿Qué días serán feriados en México?

A pesar de su relevancia cultural, los días de la Semana Santa no están contemplados como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT). En algunos centros de trabajo, el Jueves y Viernes Santo se otorgan como días no laborable, dependiendo de acuerdos internos o políticas empresariales.

El calendario oficial de días festivos del gobierno federal no incluye a la Semana Santa completa como periodo de asueto obligatorio. No obstante, es común que trabajadores soliciten días libres o utilicen parte de sus vacaciones, sobre todo en actividades relacionadas con el turismo y los servicios.

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sí contempla un periodo de receso . Conforme al calendario escolar 2025-2026, los alumnos de educación básica suspenderán clases del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, y regresarán a las aulas el lunes 13 de abril.

