La Secretaría de Salud del estado de Tlaxcala informó el fallecimiento de un bebé de un año y un mes de edad a causa de complicaciones asociadas al sarampión. La dependencia precisó que el menor no contaba con el esquema de vacunación completo, ya que no había recibido la dosis de anti sarampión correspondiente.

En un comunicado, la autoridad detalló que el 25 de enero el menor presentó fiebre de 38 grados y que, para el día 27, desarrolló exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares, por lo que recibió medicamentos sin una valoración médica previa.

Ante la dificultad respiratoria que comenzó a presentar el niño, su madre acudió con un médico y posteriormente trasladó al menor al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero con deterioro general y compromiso respiratorio.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, el paciente fue referido al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo correspondiente ante un caso sospechoso de sarampión.

"Sin embargo, el avance de la enfermedad complicó su estado de salud, por lo que falleció este 30 de enero a las 10:31 horas, hecho que fue notificado a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia", indica el comunicado.

Las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a mantener al día la vacunación de sus hijos como medida fundamental para proteger su salud, y llamaron a la población en general a revisar las cartillas de vacunación y, en caso de detectar esquemas incompletos, acudir a los macrocentros de vacunación o a los centros de salud del estado para recibir las dosis correspondientes.

¿Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas de la enfermedad?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un morbillivirus, que se transmite por vía aérea a través de gotas respiratorias al toser, estornudar o incluso hablar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus puede permanecer activo en el aire o sobre superficies, lo que facilita su propagación, especialmente en personas no vacunadas. Aunque es prevenible mediante vacunación, el sarampión sigue representando un riesgo de salud pública.

Los síntomas, según la OMS, suelen aparecer entre 8 y 12 días después del contagio. Inician con fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo. No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.

