La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene una alerta preventiva y refuerza la coordinación interinstitucional ante los efectos del Frente Frío número 32, que provocará lluvias intensas, descenso significativo de temperaturas y evento de "Norte" en diversas regiones de México.

Lluvias intensas y evento de Norte por el Frente Frío 32

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 31 de enero, el Frente Frío 32 se desplazará sobre el sureste de México y la península de Yucatán, generando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico asociada a este sistema mantendrá un evento de "Norte" muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y el golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en zonas costeras y un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Heladas, frío extremo y posible caída de nieve

Las condiciones meteorológicas favorecerán heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en el Ajusco, Sierra Negra, La Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Estados con mayores acumulados de lluvia

Para este sábado 31 de enero se prevén:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz, principalmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

(75 a 150 mm) en Veracruz, principalmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en la cuenca del Papaloapan, en Veracruz, y en Guerrero.

(50 a 75 mm) en la cuenca del Papaloapan, en Veracruz, y en Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Michoacán, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (zona de Nautla y Xalapa) y Campeche.

Coordinación de los tres órdenes de gobierno

Ante estos efectos del Frente Frío 32, los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente a través de los sistemas estatales y municipales de protección civil. Las acciones incluyen monitoreo constante, activación de protocolos de prevención y respuesta, recorridos de supervisión en zonas de riesgo y atención oportuna a la población. Se cuenta con personal, equipo y recursos disponibles, así como comunicación permanente con autoridades locales y cuerpos de emergencia.

Recomendaciones a la población

La CNPC exhorta a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales de la CNPC y la Conagua, evitar cruzar ríos o zonas inundadas, extremar precauciones en áreas de ladera por riesgo de deslaves y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

