El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el lunes y martes una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera afectarán al noroeste y norte del país. Estos sistemas provocarán un descenso marcado de temperatura, rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes, además de la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.En el corto plazo, dichas condiciones se intensificarán por la interacción con la corriente en chorro subtropical, generando lluvias puntuales fuertes principalmente en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como vientos significativos en el golfo de California y el istmo de Tehuantepec. Al mismo tiempo, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerán lluvias y tormentas aisladas en el occidente y sur del país, mientras que el golfo de México y el mar Caribe aportarán humedad a entidades del sureste.A pesar de estas condiciones inestables, un anticiclón en niveles medios mantendrá tiempo mayormente estable en gran parte del territorio nacional, con un incremento de las temperaturas durante la tarde. No obstante, durante la mañana y la noche persistirá un ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas y temperaturas mínimas bajo cero en regiones serranas del norte y centro.Para el martes, se prevé que la circulación ciclónica y la vaguada en altura comiencen a desplazarse hacia el sur de Estados Unidos, reduciendo gradualmente su impacto en México. Sin embargo, continuará la probabilidad de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras del noroeste, así como vientos fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango. Hacia la tarde-noche, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, reforzando las rachas de viento en esa región.En el periodo de 72 a 96 horas, del miércoles al viernes, el frente frío número 34 ingresará al noroeste del país y, en combinación con las corrientes en chorro, ocasionará vientos intensos y lluvias intermitentes. Posteriormente, una vaguada polar impactará nuevamente al noroeste el viernes, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua y la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.Finalmente, el SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios. Asimismo, la presencia de nieve o aguanieve representa un riesgo para la circulación vehicular en carreteras de montaña, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse informado a través de los avisos oficiales.SV