El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el lunes y martes una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera afectarán al noroeste y norte del país. Estos sistemas provocarán un descenso marcado de temperatura, rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes , además de la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

En el corto plazo, dichas condiciones se intensificarán por la interacción con la corriente en chorro subtropical, generando lluvias puntuales fuertes principalmente en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como vientos significativos en el golfo de California y el istmo de Tehuantepec. Al mismo tiempo, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerán lluvias y tormentas aisladas en el occidente y sur del país, mientras que el golfo de México y el mar Caribe aportarán humedad a entidades del sureste.

A pesar de estas condiciones inestables, un anticiclón en niveles medios mantendrá tiempo mayormente estable en gran parte del territorio nacional , con un incremento de las temperaturas durante la tarde. No obstante, durante la mañana y la noche persistirá un ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas y temperaturas mínimas bajo cero en regiones serranas del norte y centro.

Para el martes, se prevé que la circulación ciclónica y la vaguada en altura comiencen a desplazarse hacia el sur de Estados Unidos, reduciendo gradualmente su impacto en México. Sin embargo, continuará la probabilidad de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras del noroeste, así como vientos fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango. Hacia la tarde-noche, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, reforzando las rachas de viento en esa región.

En el periodo de 72 a 96 horas, del miércoles al viernes, el frente frío número 34 ingresará al noroeste del país y, en combinación con las corrientes en chorro, ocasionará vientos intensos y lluvias intermitentes. Posteriormente, una vaguada polar impactará nuevamente al noroeste el viernes, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua y la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Finalmente, el SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas , mientras que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios. Asimismo, la presencia de nieve o aguanieve representa un riesgo para la circulación vehicular en carreteras de montaña, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse informado a través de los avisos oficiales.

