Becas Bienestar: ¿Cuánto cobrarán los pensionados en febrero 2026?

En los últimos años, las Becas Bienestar se han consolidado como uno de los apoyos sociales con mayor relevancia para la población mexicana , ya que a través de estos programas estudiantes, adultos mayores, madres solteras y otros sectores vulnerables pueden acceder a beneficios que les permiten integrarse de manera favorable a la sociedad, al mismo tiempo que mejoran su calidad de vida.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el objetivo de estos programas sociales es hacer frente a las desigualdades que afectan diariamente a cientos de mexicanos y que les impiden acceder a oportunidades y beneficios que, por derecho, les corresponden.

El 2026 llega con buenas noticias para los beneficiarios, pues el pasado 5 de enero la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que a partir del primer bimestre los programas, pensiones y becas del Bienestar registrarán un aumento en el monto que se deposita a cada persona inscrita en estas políticas públicas.

Montiel Reyes explicó que, durante 2025, las Becas Bienestar cerraron con una inversión social de 579 mil 304 millones de pesos; sin embargo, para 2026 se prevé que el presupuesto aumente a 663 mil 719 millones de pesos, con el objetivo de ampliar la cobertura y elevar los apoyos económicos entregados.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de las Becas Bienestar en 2026?

Como el monto de cada apoyo es distinto, el incremento no es igual para todos, ya que depende de la cantidad que se recibía anteriormente. Los nuevos montos quedan de la siguiente manera:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

Jóvenes Construyendo el Futuro: 9 mil 582 pesos mensuales.

Beca Rita Cetina: mil 900 pesos por bimestre, más 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria.

Beca Rita Cetina – Primaria: 2 mil 500 pesos anuales por estudiante.

Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos bimestrales.

Con estos ajustes, las autoridades federales prevén que los beneficiarios puedan cubrir necesidades básicas como alimentación, servicios, medicamentos, útiles escolares y otros gastos esenciales , tanto en zonas urbanas como rurales del país.

El aumento en las Becas y Pensiones Bienestar para 2026 refuerza la estrategia social del Gobierno federal, al ampliar la cobertura y mejorar los ingresos de millones de mexicanos, con el objetivo de reducir brechas de desigualdad y fortalecer el bienestar de los sectores más vulnerables.

