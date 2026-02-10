El sarampión se ha cobrado la primera vida en Ciudad de México, según reportaron este martes autoridades de la Secretaría de Salud. La dependencia confirmó que suman 28 fallecimientos en el país por esta enfermedad:Al 9 de febrero, la dependencia reportó 8 mil 899 casos confirmados acumulados (2025-2026) de sarampión en el país. De ese total, 2 mil 467 contagios se han reportado en lo que va del 2026, del 1 de enero al 9 de febrero. Salud también registró 6 mil 682 casos probables acumulados.Jalisco se mantiene como la entidad más afectada, con mil 432 casos confirmados de sarampión; seguido de Chiapas, con 250 casos. En la Ciudad de México hay 138 casos confirmados, y 445 probables acumulados. El sarampión es un una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva al hablar, al toser, o el estonudo de una persona infectada.La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas.Durante los primeros 10 a 14 días tras el contagio, el virus del sarampión se propaga por el cuerpo. Durante este período, no se manifiestan síntomas, pues a penas se está alojando en el organismo.El sarampión generalmente comienza con:Esta etapa relativamente leve dura de dos a tres días. NO se presenta sarpullido al inicio.Son pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos hacen que la piel se vea manchada y de color rojo. El sarpullido inicial aparece en el rostro.Durante los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:Al mismo tiempo, la fiebre aumenta y a menudo alcanza de 40 a 41 °C.Con el aumento en los casos de sarampión en Jalisco, es imperativo tomar medidas sanitarias para cuidarse uno mismo y a la familia.La vacunación es la principal herramienta de prevención. Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:No olvides seguir las medidas sanitarias publicadas por los organismos oficiales, como el uso de cubrebocas en espacios escolares.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF