México | Sarampión

Autoridades sanitarias reportan nuevo deceso por sarampión

La Secretaría de Salud informó que suman 28 fallecimientos por sarampión en el país en lo que va del último brote

Por: Fabián Flores

Con el aumento en los casos de sarampión, es imperativo tomar medidas sanitarias para cuidarse uno mismo y a la familia. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El sarampión se ha cobrado la primera vida en Ciudad de México, según reportaron este martes autoridades de la Secretaría de Salud. La dependencia confirmó que suman 28 fallecimientos en el país por esta enfermedad:

  • Chihuahua | 21
  • Jalisco | 2
  • Sonora | 1
  • Durango | 1
  • Michoacán | 1
  • Tlaxcala | 1 
  • Ciudad de México | 1

Al 9 de febrero, la dependencia reportó 8 mil 899 casos confirmados acumulados (2025-2026) de sarampión en el país. De ese total, 2 mil 467 contagios se han reportado en lo que va del 2026, del 1 de enero al 9 de febrero. Salud también registró 6 mil 682 casos probables acumulados.

Jalisco, el más afectado en esta emergencia sanitaria

Jalisco se mantiene como la entidad más afectada, con mil 432 casos confirmados de sarampión; seguido de Chiapas, con 250 casos. En la Ciudad de México hay 138 casos confirmados, y 445 probables acumulados. 

¿Cómo empieza el sarampión?

El sarampión es un una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva al hablar, al toser, o el estonudo de una persona infectada.

La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas.

Infección e incubación

Durante los primeros 10 a 14 días tras el contagio, el virus del sarampión se propaga por el cuerpo. Durante este período, no se manifiestan síntomas, pues a penas se está alojando en el organismo.

Signos y síntomas

El sarampión generalmente comienza con:

  • Fiebre
  • Leve tos continua
  • Goteo de la nariz
  • Ojos inflamados (conjuntivitis)
  • Dolor de garganta

Esta etapa relativamente leve dura de dos a tres días. NO se presenta sarpullido al inicio.

El sarpullido

Son pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos hacen que la piel se vea manchada y de color rojo. El sarpullido inicial aparece en el rostro.

Durante los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:

  • Brazos
  • Pecho
  • Espalda
  • Muslos
  • Pantorrillas
  • Pies

Al mismo tiempo, la fiebre aumenta y a menudo alcanza de 40 a 41 °C.

¿Cómo prevenir?

Con el aumento en los casos de sarampión en Jalisco, es imperativo tomar medidas sanitarias para cuidarse uno mismo y a la familia.

La vacunación es la principal herramienta de prevención. Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.

Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP)

  • Se aplica en la infancia como parte del esquema básico
  • Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR)

  • Dirigida a personas adolescentes y adultas
  • Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

¿Quiénes deben vacunarse?

  • Niñas y niños de 6 meses a 9 años
  • Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación

No olvides seguir las medidas sanitarias publicadas por los organismos oficiales, como el uso de cubrebocas en espacios escolares.

