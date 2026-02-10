El sarampión se ha cobrado la primera vida en Ciudad de México , según reportaron este martes autoridades de la Secretaría de Salud. La dependencia confirmó que suman 28 fallecimientos en el país por esta enfermedad:

Chihuahua | 21

Jalisco | 2

Sonora | 1

Durango | 1

Michoacán | 1

Tlaxcala | 1

Ciudad de México | 1

Al 9 de febrero, la dependencia reportó 8 mil 899 casos confirmados acumulados (2025-2026) de sarampión en el país. De ese total, 2 mil 467 contagios se han reportado en lo que va del 2026, del 1 de enero al 9 de febrero. Salud también registró 6 mil 682 casos probables acumulados.

Jalisco, el más afectado en esta emergencia sanitaria

Jalisco se mantiene como la entidad más afectada, con mil 432 casos confirmados de sarampión; seguido de Chiapas, con 250 casos. En la Ciudad de México hay 138 casos confirmados, y 445 probables acumulados.

¿Cómo empieza el sarampión?

El sarampión es un una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva al hablar, al toser, o el estonudo de una persona infectada.

La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas .

Infección e incubación

Durante los primeros 10 a 14 días tras el contagio, el virus del sarampión se propaga por el cuerpo. Durante este período, no se manifiestan síntomas, pues a penas se está alojando en el organismo.

Signos y síntomas

El sarampión generalmente comienza con:

Fiebre

Leve tos continua

Goteo de la nariz

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Dolor de garganta

Esta etapa relativamente leve dura de dos a tres días. NO se presenta sarpullido al inicio .

El sarpullido

Son pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos hacen que la piel se vea manchada y de color rojo. El sarpullido inicial aparece en el rostro .

Durante los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:

Brazos

Pecho

Espalda

Muslos

Pantorrillas

Pies

Al mismo tiempo, la fiebre aumenta y a menudo alcanza de 40 a 41 °C .

¿Cómo prevenir?

Con el aumento en los casos de sarampión en Jalisco, es imperativo tomar medidas sanitarias para cuidarse uno mismo y a la familia.

La vacunación es la principal herramienta de prevención . Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.

Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP)

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico

Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR)

Dirigida a personas adolescentes y adultas

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación

No olvides seguir las medidas sanitarias publicadas por los organismos oficiales, como el uso de cubrebocas en espacios escolares.

