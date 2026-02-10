Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Qué hacer si aún no aparece tu depósito de febrero?

A más de una semana de haber iniciado febrero de 2026, miles de estudiantes y familias beneficiarias de la Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina siguen a la espera del depósito correspondiente al primer bimestre del año, la falta de un calendario oficial ha generado incertidumbre, aunque versiones preliminares apuntan a que la dispersión podría comenzar durante la segunda semana del mes, como ha ocurrido en periodos anteriores.

El apoyo económico corresponde al bimestre enero-febrero de 2026 y su entrega puede verse modificada por factores administrativos o por días inhábiles bancarios.

En este caso, el arranque del mes coincidió con un fin de semana y un día festivo, lo que suele retrasar el inicio de los pagos, hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha dado a conocer fechas oficiales.

Si eres beneficiario de la Beca Rita Cetina o la Beca Benito Juárez y cuando llegue tu depósito aún no se refleja, existen acciones específicas que puedes realizar para verificar tu situación y evitar contratiempos.

¿Qué hacer si aún no aparece tu depósito de febrero?

Consulta el calendario de pagos oficial

Revisa los avisos emitidos por la Secretaría del Bienestar, ya que los depósitos se realizan de manera escalonada conforme a la primera letra del primer apellido, por lo que tu fecha de pago podría estar programada para días posteriores.

Verifica que tu tarjeta del Banco del Bienestar esté activa

Asegúrate de que tu tarjeta funcione correctamente realizando una consulta de saldo o una operación menor. Si no está activada, el sistema puede retener el depósito hasta completar este requisito.

Revisa el estatus de tu beca en línea

Ingresa al portal oficial de Programas para el Bienestar y consulta tu situación utilizando tu CURP. Ahí podrás saber si el pago ya fue realizado, está en proceso o presenta alguna observación.

Contacta a las instancias de atención

Si después de estas verificaciones el pago no aparece, puedes comunicarte a La Línea de Bienestar (55 1162 0300) para recibir orientación. También es posible acudir a tu Sede Auxiliar Regional (SARE) más cercana con tu CURP e identificación oficial vigente.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se publican actualizaciones sobre calendarios y procesos de pago.

