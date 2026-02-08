IMSS Jalisco investiga caso de presunta burla a recién nacido en hospital de Ocotlán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Jalisco informó que inició una investigación interna luego de que una trabajadora del Hospital General de Zona No. 6 del municipio de Ocotlán presuntamente tomó una fotografía de un recién nacido y la compartió en redes sociales, a través de grupos locales, con la finalidad de burlarse del bebé.

Al respecto, el director general del Hospital General de Zona No. 6 del IMSS Ocotlán confirmó que dicha trabajadora será separada del cargo , debido a que el Instituto reprueba cualquier conducta que contravenga los principios de respeto, ética y profesionalismo que sustentan el servicio público y la atención médica.

A través de un comunicado el IMSS Jalisco detalló que: “La Institución y la Sección III del Sindicato, pusimos en marcha una investigación interna y la trabajadora será separada del cargo.

El IMSS en Jalisco reafirma su compromiso de brindar una atención digna, humana y de calidad a la población derechohabiente, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las y los pacientes”.

CORTESÍA/ IMSS Jalisco

Por su parte el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección 3 Jalisco informó que se desvinculan completamente de dicha imagen difundida por la trabajadora y se posicionaron en contra de la investigación interna.

“Nosotros como Sección no aceptamos que ningún proceso de investigación se lleve a cabo de manera interna, sino como lo establece la cláusula 55 y 55 bis del CCT ya que cualquier forma diferente viola el derecho de audiencia y defensa de los trabajadores y solicitamos al instituto, respete los lineamientos contractuales establecidos.

Y en donde el trabajador tendrá el acompañamiento y apoyo jurídico por parte de la Sección Sindical en todo el proceso.

Seguiremos muy al pendiente del tema en defensa de los derechos de los trabajadores.”, informó el secretario general de la Sección 3 Jalisco, Ricardo Cañedo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA