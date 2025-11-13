Jueves, 13 de Noviembre 2025

Salinas Pliego tendrá que pagar más de 33 mil millones de pesos: SCJN

La Suprema Corte declaró que el dueño de Grupo Salinas tendrá que pagar los impuestos que debe al fisco mexicano; el empresario se pronunció en redes sociales

Por: Fabián Flores

Grupo Salinas declaró que los ministros de la SCJN omitieron el análisis del fondo jurídico y tampoco consideraron el supuesto

Grupo Salinas declaró que los ministros de la SCJN omitieron el análisis del fondo jurídico y tampoco consideraron el supuesto "acoso político" en su contra. NTX / ARCHIVO / ESPECIAL

Este jueves 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en el caso fiscal del Grupo Salinas, conglomerado liderado por Ricardo Salinas Pliego, tendrá que pagar 33 mil 306 millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La empresa acusó, mediante un comunicado, que fue una decisión abiertamente violatoria de sus derechos humanos, pues fueron desechados los argumentos de Grupo Salinas, y declaró que esto obedece las instrucciones dictadas por el Poder ejecutivo, del que la Presidenta Claudia Sheinbaum es titular.

"Como ya lo habíamos anticipado, el día de hoy los ministros de la espuria Suprema Corte de Justicia de la Nación asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país", señaló Grupo Salinas.

También declaró que los ministros omitieron el análisis del fondo jurídico y tampoco consideraron el "evidente acoso político" en su contra.

Argumentó que "desecharon el litigio público más relevante de la historia reciente del país: más de doce años de procesos judiciales; 285 menciones en contra nuestra en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum; campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático contra nuestro presidente fundador Ricardo Salinas Pliego".

Reacción de Ricardo Salinas en redes sociales

Desde su cuenta de X, el empresario mexicano, dueño de Banco Azteca y Elektra, declaró que ya no harían mención de él en "La Mañanera" si lo que querían era cobrar, sin embargo, espera que hagan algo con todo el dinero que pagará al SAT.  

 Reacción del dueño de Grupo Salinas en redes sociales tras el fallo de la SCJN. X / @RicardoBSalinas
Grupo Salinas advirtió que, debido a las resoluciones de la SCJN, se ve obligado a acudir a otras vías -incluso en el ámbito internacional-, para asegurar la plena garantía protección de sus derechos humanos "exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas, y exhibiendo antes los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación".

FF

Temas

