Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 14 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 16 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

