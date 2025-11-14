Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 14 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Domingo 16 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga