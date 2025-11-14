Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 14 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 17 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Jueves 20 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto