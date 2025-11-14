Viernes, 14 de Noviembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 14 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 17 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

