La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue localizado en un canal de aguas negras en Nextlalpan. Por estos hechos hay dos personas detenidas, investigadas por desaparición cometida por particulares. El 31 de octubre, familiares reportaron la desaparición del sacerdote, quien oficiaba misas en la colonia La Piedad de Tultepec.

Según las indagatorias, el sacerdote de 43 años estuvo en un domicilio de la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán, donde convivió con una mujer y con Brandon Jonathan “N”, quien presuntamente lo agredió con un objeto punzocortante tras consumir alcohol y estupefacientes. Los detenidos son María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”.

La Fiscalía ubicó el vehículo del sacerdote mediante arcos carreteros rumbo a Hidalgo, acompañado por una motocicleta. Tras identificar al dueño de la moto, éste declaró haberla prestado a Brandon Jonathan “N” para vender una camioneta. Con esa información se cateó el domicilio del sospechoso el 9 de noviembre, donde hallaron ropas del sacerdote, pertenencias, objetos punzocortantes y rastros de sangre.

La víctima llegó al departamento el 29 de octubre junto a una mujer; ahí ya estaba Brandon Jonathan “N”. Tras la agresión, ambos detenidos intentaron ocultar el cuerpo, lo envolvieron y lo trasladaron el 30 de octubre a Nextlalpan, donde lo abandonaron. El cadáver fue hallado el martes.

Ambos imputados quedaron a disposición judicial: él en el Penal de Cuautitlán y ella en Barrientos.

CT