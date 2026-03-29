Salinas Pliego se viraliza por proponer que "quienes reciban apoyo social" NO voten

El empresario Ricardo Salinas Pliego desató polémica en redes sociales luego de plantear que las personas beneficiarias de programas sociales no deberían participar en elecciones, al considerar que estos apoyos pueden influir en el voto.

A través de la plataforma X, el presidente de Grupo Salinas propuso un escenario hipotético dirigido a sus seguidores. En su publicación, cuestionó si, en caso de ocupar la presidencia, considerarían ampliar los programas sociales con una condición específica: limitar el derecho al voto de quienes reciben estos recursos.

“Si ustedes fueran presidentes, ¿pondrían sobre la mesa? analizar la posibilidad de aumentar los programas sociales, pero con una condición: Quien reciba un apoyo económico con el dinero de los mexicanos, no debe poder votar”, escribió.

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El también propietario de Elektra argumentó que los recursos públicos no deberían emplearse con fines electorales. Según expresó, este tipo de prácticas pueden derivar en mecanismos de presión hacia sectores vulnerables y generar dependencia política.

“El dinero de los mexicanos no debe utilizarse para comprar elecciones ni para extorsionar a los más necesitados a cambio de su voto. Usar el dinero de los mexicanos para construir redes de dependencia política es una de las formas más perversas de corrupción pública”, señaló.

Asimismo, indicó que los apoyos gubernamentales tendrían que mantenerse al margen de cualquier uso político. Desde su perspectiva, vincular la ayuda económica con decisiones electorales afecta tanto la libertad individual como la legitimidad de los procesos democráticos.

“Las dádivas que le da el gobierno a la gente deben estar protegidas de cualquier uso electoral, porque cuando se condiciona la necesidad de la gente al poder político, se destruye tanto la libertad del ciudadano como la legitimidad del voto”, agregó.

Las declaraciones generaron reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la crítica sobre el posible uso electoral de los programas sociales, otros cuestionaron la propuesta al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales. Diversos especialistas y participantes en la conversación señalaron que restringir el derecho al voto podría contradecir principios democráticos establecidos en la Constitución.

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BB

