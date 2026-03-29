El senador Félix Salgado Macedonio, quien aspira a suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado, criticó el candado en Morena que le impide ser candidato y acusó, sin mencionarla por su nombre, a la dirigente de ese partido, Luisa María Alcalde, de nepotismo porque toda su familia tiene cargos públicos.

En un video difundido en sus redes sociales apuntó: “Soy de Morena pero tengo un impedimento: un estatuto me lo prohíbe, porque mi hija es gobernadora. Pero fíjense qué paradoja, los que me fustigan, los que critican, es que estamos en contra del nepotismo, sí pues, pero tiene a toda tu familia en el poder”.

“Ahí hay una paradoja, una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos y leales. Estamos contra el nepotismo, pues ningún familiar en el poder”, apuntó en clara alusión a la familia Alcalde.

Sobre sus aspiraciones a ser candidato a gobernador de Guerrero, agregó: “En cuanto yo no diga que quiero, no tiene que haber polémica en torno a mi persona. Exijo respeto”.

“Nos queda claro que quien manda es el pueblo, entonces para qué nos quebramos la cabeza”, dijo el senador por Morena.

Recordó que hay un estatuto de Morena, pero aquí “nos han enseñado que el pueblo manda, lo que el pueblo diga, el pueblo pone, el pueblo quita, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, ironizó.

Dijo que otros, “no quiero dar nombres”, andan con las patrullas de la Guardia Nacional cuidándolos, “por qué y de qué los cuidan. Cuando una persona es limpia, anda solo y encaro mis problemas y si me toca me va a tocar”.

Recordó que muchos alcaldes, incluidos los de Morena, andan protegidos por policías.

Salgado Macedonio fue candidato a la gubernatura de Guerrero en 1992 y 1998 por el PRD, perdiendo en ambos comicios. En 2021 se presentó por Morena, siendo anulada su postulación por el INE por no haber presentado su informe de ingresos y gastos durante precampaña.