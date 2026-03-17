Esta es la tercera semana del tercer mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Plátano por kilo a $19.80 pesos

Aguacate Hass malla por pieza a $24.80 pesos

Cebolla blanca por kilo a $18.80 pesos

Manzana Golden bolsa a $35.80 pesos

Naranja por kilo a $19.50 pesos

Papaya por kilo a $29.50 pesos

Toronja sangría por kilo a $27.80 pesos

Manzana Golden Delicious por kilo a $36.80 pesos

Calabaza italiana por kilo a $34.80 pesos

Lechuga romana por pieza a $19.50 pesos

Chile serrano por kilo a $49.80 pesos

Manojo de cilantro a $6.90 pesos

Flor de Jamaica por kilo a $189 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $35.90 pesos

Filete de basa por kilo a $69.90 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $138 pesos

Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99 pesos

Steak gourmet atún aleta amarilla por kilo a $299 pesos

Sierra congelada por kilo a $79.90 pesos

Camarón chico sin cabeza por kilo a $189 pesos

Te puede interesar: Trump reclama poco entusiasmo de aliados para desbloquear el estrecho de Ormuz

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB