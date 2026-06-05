Saldo blanco en Guerrero tras sismo de 5.2 grados; se sintió de moderado a fuerte

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones en Guerrero por el sismo de magnitud 5.2 con epicentro en el municipio de Ometepec, en la región Costa Chica.

La dependencia informó que el sismo se percibió de moderado a fuerte en municipios de la región Costa Chica y de ligero a moderado en Acapulco y Centro.

Afirmó que personal operativo de Protección Civil realiza recorridos preventivos para descartar afectaciones y riesgos para la población.

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"De igual modo se estableció comunicación telefónica con las autoridades locales cercanas al epicentro, quienes de manera preliminar informaron que no se registraron daños".

La dependencia recomendó mantenerse informado con fuentes oficiales, no propagar rumores y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Yo se que fue bien leve, pero no manchen, varios en la CDMX si sentimos el sismo, no estoy loco o por lo menos no soy el único loco pic.twitter.com/e7omRzpDPi— ShaoranVT ��⚠️ (@ShaoranVT) June 5, 2026

Sismo de 5.2 desata la mejor ola de memes

Este viernes 5 de junio se registró un sismo de 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero. A pesar de que en la Ciudad de México se percibió el movimiento telúrico, no se activó la alerta sísmica.

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Tras el susto, usuarios en redes sociales reaccionaron al sismo provocando una avalancha de memes que se volvió tendencia.

Usuarios confirmaron que en algunas zonas se percibió el movimiento durante un largo tiempo sin que sonara la alerta sísmica. Asimismo, los internautas mencionaron que el temblor los tomó por sorpresa.

Aunque hubo algunas quejas porque las alarmas no sonaron, lo que predominó fueron las risas, sobre todo en X... ¡así es el humor mexicano!

JM