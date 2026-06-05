Un sismo de magnitud 5.6, localizado en las costas de Guerrero, se percibió de forma moderada a fuerte en diversas alcaldías de la Ciudad de México este viernes 05 de junio del 2026. Sin embargo, a pesar del susto que obligó a miles de ciudadanos a abandonar sus hogares, oficinas y centros de estudio, los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) permanecieron en total silencio.

L a falta de activación del sistema tecnológico de prevención generó descontento e incertidumbre en las plataformas digitales, donde los usuarios cuestionaron la efectividad de las herramientas operativas. Ante la ola de dudas y tendencias virales, las autoridades de Protección Civil y los ingenieros a cargo del monitoreo automatizado emitieron los reportes correspondientes para explicar las variables físicas que determinan cuándo debe sonar la alarma y por qué este evento quedó fuera del rango de peligro inminente.

El algoritmo del SASMEX: ¿Cómo decide el sistema si emite la alerta en CDMX?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no opera mediante la intervención manual de operadores ni se activa de forma posterior basándose únicamente en la magnitud final que publica el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El mecanismo funciona a través de una red integrada por más de 90 estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo de la costa del Pacífico y el eje neovolcánico, las cuales miden los efectos de aceleración del suelo durante los primeros segundos del movimiento de fractura tectónica.

Para que los transmisores de radio del sistema envíen la señal automática que activa los altavoces en la Ciudad de México , el sismo detectado debe cumplir con criterios matemáticos específicos en al menos dos estaciones sismológicas concurrentes.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc 29 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:00 Lat 16.62 Lon -98.67 Pf 10 km pic.twitter.com/Xh8ShUxUEK — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 5, 2026

El algoritmo analiza la cantidad de energía liberada cerca del epicentro y proyecta el impacto potencial que tendrá al llegar a la zona urbana . Si la estimación matemática determina que los efectos de sacudida del suelo en la capital serán menores a los niveles críticos de daño estructural, el software bloquea el alertamiento masivo para evitar la saturación de los protocolos de emergencia y el pánico innecesario.

Magnitud contra intensidad: el truco conceptual que confunde a los ciudadanos

El principal factor que alimenta la confusión ciudadana radica en la diferencia técnica entre dos conceptos fundamentales de la sismología: la magnitud y la intensidad. La magnitud mide de forma matemática la cantidad de energía liberada directamente en el foco del sismo (el epicentro), un valor que se mantiene constante independientemente del lugar donde se mida. En el caso de este viernes, la energía liberada alcanzó una magnitud de 5.6.

Por otra parte, la intensidad describe la fuerza con la que el movimiento se percibe en un punto geográfico específico y depende enteramente de la distancia al epicentro y del tipo de suelo local. Debido a que la energía sísmica disminuye de forma progresiva conforme viaja por la corteza terrestre, un sismo de 5.6 en Guerrero llega disipado al Valle de México.

#Sismo detectado el 05-jun-26 a las 14:55:08 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: 18 km al suroeste de #Ometepec, #Guerrero #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) June 5, 2026

Aunque los habitantes de suelos blandos —como las colonias Roma, Condesa o el Centro Histórico— sintieron una oscilación incómoda debido al efecto de amplificación de los antiguos sedimentos lacustres, el impacto general en la estructura de la ciudad no alcanzó los rangos mínimos de riesgo que justifican una evacuación generalizada con alerta audible.

¿A partir de qué magnitud se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

La alerta sísmica no se dispara por un valor fijo de magnitud. El sistema la activa automáticamente si la estimación de energía inicial en las estaciones sensoras cercanas al epicentro predice que los efectos de la sacudida superarán los niveles seguros de aceleración del suelo al arribar a la Ciudad de México, generalmente asociados a sismos mayores a 6.0 cercanos a la costa.

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¿Qué estaciones del SASMEX detectaron el sismo de hoy en Guerrero?

Las estaciones sismológicas ubicadas en la franja costera del estado de Guerrero detectaron el movimiento telúrico de este viernes dentro de los primeros tres segundos de su inicio. Sin embargo, el software de evaluación determinó de forma automatizada que la energía enviada hacia el centro del país no ameritaba un aviso de emergencia pública en la capital.

¿Se registraron daños o heridos en la CDMX por el sismo de magnitud 5.6 de hoy?

Las revisiones de campo ejecutadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) arrojaron un saldo blanco en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. No se reportan personas lesionadas, afectaciones en servicios de transporte masivo ni fallas en las estructuras habitacionales o de oficinas.

JM