De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), a partir del 1 de enero de 2026 el salario mínimo general tendrá un aumento al pasar de 278.80 a 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el ajuste también será al alza, con un incremento que eleva el ingreso mínimo de 419.88 a 440.87 pesos por día.

La resolución contempla además una actualización para los salarios mínimos profesionales de 61 ocupaciones, oficios y trabajos especiales, entre ellos el de las trabajadoras del hogar, cuyos ingresos se ajustarán en el mismo porcentaje que el salario mínimo general correspondiente a la región donde laboren.

Según lo establecido por el organismo, el nuevo salario mínimo general se integra a partir del monto vigente en 2025, más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un aumento adicional de 6.5 por ciento. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento aprobado es de 5 por ciento.

CORTESÍA/ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

El salario que una trabajadora del hogar debe ganar en 2026

De acuerdo con la Conasami una trabajadora del hogar debe percibir el siguiente salario dependiendo del Estado en que se encuentre:

Zona Libre de la Frontera Norte: 440.87 pesos diarios.

Resto del país: 342.47 pesos diarios.

Con dicho incremento una persona que se dedica a ser trabajadora del hogar en el resto del país debe de ganar este 2026 aproximadamente lo siguiente:

A la quincena: 5 mil 137 pesos.

5 mil 137 pesos. Al mes: 10 mil 274 pesos.

Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte una trabajadora del hogar debe ganar este 2026:

A la quincena: 6 mil 613 pesos.

6 mil 613 pesos. Al mes: 13 mil 226 pesos.

La Conasami compartió la tabla oficial de salarios mínimos generales y profesionales que estará vigente en 2026.

CORTESÍA/ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

¿Cuáles son los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte?

Según el Gobierno Federal los municipios que integran la Zona Libre de la Frontera Norte son: Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana y Mexicali del estado de Baja California.

San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del estado de Sonora.

Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides del estado de Chihuahua.

Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac de Nuevo León.

Nuevo Laredo; Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros de Tamaulipas.

