De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), a partir del 1 de enero de 2026 el salario mínimo general tendrá un aumento al pasar de 278.80 a 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el ajuste también será al alza, con un incremento que eleva el ingreso mínimo de 419.88 a 440.87 pesos por día.La resolución contempla además una actualización para los salarios mínimos profesionales de 61 ocupaciones, oficios y trabajos especiales, entre ellos el de las trabajadoras del hogar, cuyos ingresos se ajustarán en el mismo porcentaje que el salario mínimo general correspondiente a la región donde laboren.Según lo establecido por el organismo, el nuevo salario mínimo general se integra a partir del monto vigente en 2025, más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un aumento adicional de 6.5 por ciento. En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento aprobado es de 5 por ciento.De acuerdo con la Conasami una trabajadora del hogar debe percibir el siguiente salario dependiendo del Estado en que se encuentre: Con dicho incremento una persona que se dedica a ser trabajadora del hogar en el resto del país debe de ganar este 2026 aproximadamente lo siguiente:Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte una trabajadora del hogar debe ganar este 2026:La Conasami compartió la tabla oficial de salarios mínimos generales y profesionales que estará vigente en 2026. Según el Gobierno Federal los municipios que integran la Zona Libre de la Frontera Norte son: Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana y Mexicali del estado de Baja California.San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del estado de Sonora.Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides del estado de Chihuahua.Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac de Nuevo León.Nuevo Laredo; Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros de Tamaulipas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA