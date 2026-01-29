Suprema Corte: ¿Cuántos salarios mínimos cobra un ministro en 2026?

La reducción de los ingresos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió al centro del debate público pues durante la Mañanera del Pueblo del 27 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cifras que muestran cómo cambiarán las percepciones de las ministras y ministros a partir de 2026, tras la entrada en funciones de la nueva integración del máximo tribunal y la aplicación de la reforma al Poder Judicial.

De acuerdo con los datos exhibidos, los integrantes de la nueva Suprema Corte recibirán casi un millón de pesos menos al año en comparación con quienes ocuparon el cargo en 2023 y 2024.

La mandataria explicó que esta disminución no se debe únicamente a un ajuste salarial, sino principalmente a la eliminación de diversas prestaciones que, durante años, incrementaron de manera significativa el ingreso total de los ministros.

La comparativa presentada detalla que en 2024 los ministros percibían un sueldo mensual bruto de 297 mil 403 pesos, lo que representaba más de 3.5 millones de pesos anuales. Tras la reforma, el salario mensual quedó establecido en 186 mil 485 pesos, con un ingreso anual aproximado de 2.2 millones de pesos, cifras que permiten calcular cuántos salarios mínimos equivale actualmente la remuneración de un integrante de la Corte.

¿Cuántos salarios mínimos cobra un ministro en 2026?

Para 2026 el salario mínimo general en México será de 315.04 pesos diarios (equivalente a 9 mil 582.47 pesos mensuales) a partir del 1 de enero de 2026.

CORTESÍA/ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Con base en esa referencia, el cálculo exacto de cuántos salarios mínimos representa el ingreso de un ministro de la Suprema Corte en 2026 es:

Sueldo mensual neto de un ministro en 2026:

134 310.35 pesos

Salario mínimo mensual en 2026:

9 582.47 pesos / mes

Equivalente en salarios mínimos mensuales:

134 310.35 ÷ 9 582.47 ≈ 14.02 salarios mínimos mensuales

Eso significa que, mensualmente, un ministro de la SCJN percibirá aproximadamente 14 salarios mínimos generales de 2026.

Sueldo anual neto (estimado):

Si multiplicamos el ingreso mensual por 12:

134 310.35 × 12 ≈ 1 611 724 pesos al año

Equivalente en salarios mínimos anuales:

1 611 724 ÷ (9 582.47 × 12) ≈ 168 salarios mínimos al año

Por lo tanto, anualmente un ministro cobrará alrededor de 168 veces el salario mínimo general vigente en 2026.

Tabla comparativa entre los percibimientos de magistrados y magistradas previos y posteriores a la Reforma al Poder Judicial. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Sheinbaum subrayó que, desde septiembre de 2025, quedaron eliminados beneficios como seguros privados de gastos médicos mayores, apoyos alimenticios, vehículos de lujo, pagos por riesgo, estímulos por antigüedad y el llamado haber de retiro, que permitía a ministros retirados recibir pensiones vitalicias cercanas a su salario completo.

Durante su exposición, la presidenta recordó que el artículo 127 de la Constitución prohíbe que cualquier servidor público perciba un ingreso mayor al del titular del Ejecutivo Federal, en ese contexto, afirmó que el ajuste salarial busca dar congruencia al marco constitucional y fortalecer la política de austeridad republicana.

“El cambio en la Corte también implica un cambio en los privilegios”, sostuvo la mandataria, al señalar que la reducción de percepciones no vulnera la autonomía del Poder Judicial, sino que corrige excesos que se mantuvieron por años.

