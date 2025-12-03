Salario mínimo 2026: ¿De cuánto será el aumento?

Este miércoles 3 de diciembre, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López , anunció el incremento al salario mínimo para 2026 durante “La Mañanera” de la Presidenta Claudia Sheinbaum .

El titular dio a conocer que, a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo tendrá un aumento del 13 %, es decir, que pasará de 278.80 a 315.04 pesos en la zona general.

Este aumento representaría un ingreso mensual a los hogares mexicanos de por lo menos 9 mil 582 pesos.

Conferencia desde Palacio Nacional. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Para la zona libre del norte del país, el aumento será del 5 %, es decir, pasará de 419.88 a 440.87 pesos. Este aumento representa un ingreso mensual para los hogares de aquella zona de 13 mil 409 pesos.

La Presidenta destacó que el aumento al salario mínimo fue un logro que resultó del acuerdo “ entre el sector empresarial y los trabajadores, las y los trabajadores de México ”.

El aumento al salario mínimo anunciado este miércoles es parte de los compromisos que hizo la Mandataria en la toma de protesta en 2025, cuando declaró que el sueldo básico alcanzará, en 2030, para comprar 2.5 canastas básicas.

Disminución gradual en la jornada laboral

De igual manera, este 3 de diciembre se anunció una disminución gradual de la jornada laboral, misma que llegará a 40 horas hasta el 2030, según lo explicó el titular de la Secretaría del Trabajo.

Según el desglose, en 2026 entrará en vigor el periodo de transición en las empresas; a partir de 2027, la jornada deberá reducirse a 46 horas; en 2028, a 44; en 2029, a 42; y hasta 2030, tendrá que llegar a las 40 horas a nivel nacional.

Bolaños explicó que el gobierno trabajó, por instrucción de la Presidenta, en un diálogo permanente con trabajadores, sindicatos y empresarios para definir una ruta de implementación paulatina durante el sexenio.

