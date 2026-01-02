Salario mínimo 2026: ¿Cuáles son las multas por pagar menos?

El principio de año en México llega con un aumento en los ingresos de la mayoría de la población ya que desde este mes entra en vigor el aumento al salario mínimo que fue anunciado en diciembre y ningún empleador está exento de pagar menos.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dictamino el mes pasado que el salario mínimo general se incremente de 278.80 a 315.04 pesos diarios y que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incremente de 419.88 a 440.87 pesos diarios .

El 3 de diciembre pasado, empresarios, sindicatos y autoridades anunciaron un aumento por unanimidad de 13% al salario mínimo general y de 5% para los 46 municipios de la frontera norte .

Con el acuerdo, el salario mínimo general diario será de 315.04 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se deberá pagar 440.87 pesos diarios. Los salarios mínimos se fijan anualmente, pero la Ley Federal del Trabajo (LFT) considera que podrán revisarse “en cualquier momento del año” si existen circunstancias económicas que lo justifiquen.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es la dependencia que fija los montos de los salarios mínimos. Para hacerlo, consulta a los representantes de las empresas y de los trabajadores .

Multas por pagar menos del salario mínimo

A partir de este 1 de enero de 2026 ningún empleador deberá pagar menos del salario mínimo, de lo contrario, se hará acreedor a multas económicas y hasta prisión.

Las sanciones económicas fijadas por la Ley Federal del Trabajo son las siguientes:

90,512 pesos (800 UMAS), cuando el monto omitido no excede el valor mensual de un salario mínimo.



181,024 pesos (1,600 UMAS), si la omisión es mayor al importe de treinta veces la UMA, pero no excede tres meses de salario mínimo general.



362,048 pesos (3,200 UMAS), cuando la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica.

El salario mínimo es un referente para garantizar que los trabajadores reciban un ingreso que les permita cubrir las necesidades básicas .

Desde 2018 inició una política para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. A partir de esa fecha se han acordado aumentos de doble dígito. El objetivo del sexenio de Claudia Sheinbaum es que el salario mínimo general alcance para adquirir 2.5 canastas alimentarias básicas.

Con el incremento que entra en vigor este 1 de enero, el salario mínimo general alcanzará para 2 canastas básicas. En la frontera norte el incremento fue de 5% porque en esa región ya se alcanzó esa meta.

Salario mínimos profesionales también aumentan en 2026

Mientras que los 61 oficios y actividades especializadas en la tabla de salarios mínimos profesionales tendrán incrementos de 13% para la zona general y de 5% para la frontera norte . Estas remuneraciones irán en un rango de 9,505.5 pesos mensuales para un manejador de granja avícola hasta 21,163.8 pesos mensuales para reporteros de prensa escrita y gráfica.

Si un empleador paga menos a un trabajador incluido en la lista de salarios mínimos profesionales también puede recibir las multas y penas de prisión previstas para los casos de los salarios mínimos general y fronterizo.

Sólo los trabajadores que por contrato perciban un salario mínimo verán reflejada el alza, los aumentos para el resto de los trabajadores dependerán de sus empleadores. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, 8.5 millones de personas trabajadoras se verán beneficiadas por el aumento.

