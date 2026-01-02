La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer el calendario de verificación vehicular para el primer semestre de 2026 , el cual se aplicará para vehículos automotores de combustión interna matriculados en la capital del país, así como a autos de otras entidades que soliciten de manera voluntaria el servicio de verificación en la Ciudad de México.

En la Gaceta Oficial, la dependencia precisó que la verificación vehicular tiene como objetivo evaluar las emisiones contaminantes de los vehículos, verificar el adecuado funcionamiento de sus sistemas de control ambiental y contribuir a la mejora de la calidad del aire, así como a la protección de la salud de la población.

De esta forma se deberá realizar la verificación conforme al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de la placa, de acuerdo con el siguiente calendario:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6: enero y febrero.

Engomado rosa, terminación de placa 7 o 8: febrero y marzo.

Engomado rojo, terminación de placa 3 o 4: marzo y abril.

Engomado verde, terminación de placa 1 o 2: abril y mayo.

Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: mayo y junio.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX?

El costo actual de la verificación vehicular para la CDMX, es de 738 pesos con IVA equivalente a 5.665 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Sin embargo, este costo cambiará a finales de enero de 2026, una vez que el INEGI publique la actualización de la UMA correspondiente a este año.

