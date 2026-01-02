La mañana de este viernes 2 de enero, un sismo de magnitud 6.5 sacudió amplias zonas del centro y sur de México, con epicentro en el municipio de San Marcos, ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero.

El movimiento telúrico provocó la activación de la alerta sísmica en diversas entidades, incluida la Ciudad de México, lo que permitió la evacuación preventiva de inmuebles y la puesta en marcha de protocolos de emergencia por parte de autoridades y cuerpos de protección civil.

Tras el temblor, dependencias federales, estatales y municipales iniciaron recorridos de supervisión para evaluar posibles daños estructurales y atender los reportes ciudadanos. Aunque en la mayoría de los estados no se registraron afectaciones de consideración, los mayores impactos humanos y materiales se concentraron en Guerrero y en la capital del país.

Víctimas y personas afectadas por el sismo

De acuerdo con información preliminar, el sismo dejó un saldo de dos personas fallecidas, cuyos decesos ocurrieron en circunstancias distintas, pero relacionadas directamente con el fenómeno sísmico. Las autoridades continúan con la recopilación de datos para determinar el alcance total de las afectaciones y brindar apoyo a las personas damnificadas.

En Guerrero, una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida en la comunidad de Las Minas, municipio de San Marcos, luego de que su vivienda colapsara a consecuencia del sismo. De acuerdo con autoridades estatales, el inmueble no resistió el movimiento y se vino abajo, provocando que la mujer quedara atrapada entre los escombros.

El hecho ocurrió en la zona cercana al epicentro, donde el sismo se percibió con mayor intensidad y dejó múltiples daños en viviendas de construcción precaria.

En la Ciudad de México, un hombre de 60 años falleció en la alcaldía Benito Juárez mientras evacuaba el edificio donde se encontraba. De acuerdo con los reportes oficiales, el adulto mayor descendía de su departamento, ubicado en un segundo piso, cuando tropezó y cayó, perdiendo el conocimiento. A pesar de la llegada de servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. El caso fue catalogado como una muerte asociada al proceso de evacuación durante el sismo.

En cuanto a personas lesionadas, en Guerrero se reportaron cuatro heridos, uno de ellos atendido en una clínica del ISSSTE que presentó daños severos. En la Ciudad de México, autoridades informaron de 12 personas lesionadas, así como 13 atenciones por crisis nerviosas, todas ellas atendidas en el lugar y sin necesidad de traslado hospitalario. Los servicios de emergencia se mantienen en alerta ante posibles réplicas.

Daños registrados tras el sismo de 6.5

En Guerrero, particularmente en el municipio de San Marcos, se reportaron cientos de viviendas con daños, que van desde desprendimiento de techos y caída de bardas hasta afectaciones estructurales. También se registraron derrumbes en carreteras, fugas de gas LP y daños en hospitales de Acapulco y Chilpancingo, donde se realizaron desalojos preventivos de pacientes como medida de seguridad.

En la Ciudad de México, el sismo provocó interrupciones en el suministro eléctrico, fallas en decenas de transformadores, así como la caída de árboles y postes. Autoridades capitalinas realizaron acordonamientos en algunos inmuebles por riesgo de desprendimiento de fachadas y llevaron a cabo inspecciones preventivas en edificios y casas habitación. El Sistema de Transporte Colectivo Metro descartó daños estructurales en sus estaciones y aseguró que la operación del servicio se mantuvo con normalidad.

En otras entidades donde el movimiento fue perceptible —como Puebla, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Veracruz e Hidalgo— las autoridades informaron que no se reportaron daños graves ni personas lesionadas, aunque continúan los recorridos de supervisión.

Se reportan más de 420 réplicas, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial.

YC