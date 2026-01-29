Clima: Fecha en que inicia la temporada de calor en México 2026

En los últimos días, algunas regiones del estado han registrado temperaturas por debajo de los cero grados, mientras que en el Área Metropolitana de Guadalajara las mañanas se han caracterizado por un ambiente considerablemente fresco. Este contraste climático ha marcado el inicio de una etapa en la que el frío aún se hace presente, aunque su final ya comienza a vislumbrarse.

Ante este escenario, hay quienes disfrutan de las bajas temperaturas, en tanto que otros esperan con impaciencia la llegada del calor. Para este 2026, el cambio de estación se percibe cada vez más cercano, lo que despierta dudas sobre el inicio de la primavera y el periodo de temperaturas más elevadas en Jalisco y el resto del país.

Durante el invierno, que se extiende de diciembre a marzo, las condiciones climáticas suelen verse influenciadas por frentes fríos y tormentas invernales que descienden desde los polos. Estos fenómenos provocan descensos abruptos en la temperatura y, en ocasiones, vienen acompañados de lluvias y rachas de viento intenso. Sin embargo, conforme avanza marzo, el termómetro comienza a elevarse de manera gradual.

De acuerdo con el calendario estacional, el 20 de marzo marca el inicio oficial de la primavera, fecha que simboliza el cierre de la temporada invernal y el comienzo de días más cálidos. Con esta transición también se hace más evidente la sequía, una condición que suele intensificarse en los meses posteriores y que representa uno de los principales retos climáticos del país.

El regreso de la temporada de calor en México traerá consigo temperaturas elevadas que pueden afectar la salud de la población, especialmente de quienes no toman medidas preventivas. A esto se suman los efectos de la falta de lluvias y la relación que este periodo guarda con la formación de huracanes, factores que influyen de manera directa en el comportamiento del clima durante el año.

Los riesgos a la salud de la temporada de calor

Según reportes recientes del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenapred) y de la página oficial del Estado de México, la temporada de calor 2026 comenzará durante la tercera semana de marzo y se prolongará hasta la primera semana de octubre. Aunque el aumento en la sensación térmica puede percibirse antes, será entre marzo y octubre cuando las altas temperaturas se presenten de forma más constante.

Este periodo también implica un mayor riesgo para la salud, ya que se incrementan los casos de deshidratación, enfermedades diarreicas agudas, insolación, calambres por calor, quemaduras solares y golpes de calor. Las olas de calor suelen afectar con mayor intensidad a la población infantil, debido a que los niños cuentan con una menor capacidad para regular su temperatura corporal en comparación con los adultos.

