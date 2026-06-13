Rutas de camiones gratis para llegar al Suecia vs Tunez en Estadio Monterrey

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, Monterrey se prepara para recibir a miles de aficionados locales y extranjeros.

Para facilitar el traslado hacia el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, las autoridades han diseñado un sistema especial de transporte que incluye cuatro rutas de camiones gratuitas .

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Este plan de movilidad busca conectar los puntos más importantes de la zona metropolitana con el recinto deportivo, asegurando una experiencia fluida y eficiente para todos los asistentes al partido entre Suecia y Túnez , así como a los demás encuentros mundialistas.

El objetivo principal de estas rutas es aliviar la carga vehicular en los alrededores del estadio durante los días de partido y garantizar que tanto visitantes nacionales como internacionales puedan llegar sin contratiempos.

La red de transporte gratuito es una de las estrategias clave de movilidad para el Mundial 2026 , un evento de gran magnitud para la ciudad de Monterrey.



Detalles de las Rutas y sus Recorridos Estratégicos

Las cuatro rutas de camiones gratuitas han sido estratégicamente planificadas para cubrir diversas necesidades y puntos de origen.

Cada una de ellas operará con una frecuencia aproximada de 15 minutos , lo que promete reducir los tiempos de espera y agilizar el traslado de los aficionados.

Además, las autoridades han señalado que los horarios podrán ampliarse si la demanda de pasajeros o el desarrollo de los encuentros lo requieren.

La Ruta A está pensada principalmente para los turistas hospedados en el centro de la ciudad.

Operará de 06:00 a 02:00 horas y conectará la Zona Hotelera, la Macroplaza, el Barrio Antiguo y el Parque Fundidora antes de dirigirse al Estadio Monterrey.

Utilizará avenidas clave como Constitución, Morones Prieto y Benito Juárez.

Para los visitantes que lleguen por vía aérea, la Ruta B será la opción ideal. Iniciará operaciones desde las 05:00 horas y concluirá a las 02:00 horas, conectando el Aeropuerto Internacional de Monterrey y los parques industriales de Apodaca directamente con el Estadio Monterrey.

Esta ruta aprovechará la autopista al Aeropuerto y el bulevar Miguel de la Madrid para un traslado directo.

La Ruta C se enfocará en la zona de San Pedro Garza García, un área de gran actividad comercial y hotelera.

Funcionará de 06:00 a 02:00 horas y tendrá paradas principales en Punto Valle, Fashion Drive y el Hospital Zambrano Hellion, antes de llegar al Estadio Monterrey.

Su recorrido incluirá avenidas como Lázaro Cárdenas, Eugenio Garza Sada, Revolución y Chapultepec.

Finalmente, la Ruta D está diseñada para los aficionados que utilicen el sistema de transporte público o que se encuentren en el oriente de la ciudad.

Su horario de operación será de 06:00 a 02:00 horas , con paradas en Expo Feria Guadalupe, la Estación Exposición del Metro, el Palacio Federal y el Parque Fundidora, para luego dirigirse al Estadio Monterrey.

Esta ruta recorrerá importantes vialidades de Guadalupe y Monterrey.

Frecuencia y Horarios de Operación para una Movilidad Eficiente

De acuerdo con las autoridades, todo el sistema de transporte gratuito fue diseñado para operar con una frecuencia aproximada de 15 minutos entre cada unidad. Esta frecuencia busca reducir los tiempos de espera y agilizar el traslado de los miles de aficionados que asistirán a los partidos.

Además, se ha previsto que los horarios de operación, que van desde las 05:00 o 06:00 horas hasta las 02:00 horas, podrán ampliarse en caso de que la demanda de pasajeros o el desarrollo de los encuentros lo requieran , asegurando así una cobertura flexible y adaptada a las necesidades del evento.

Este sistema de transporte gratuito no solo busca facilitar la llegada al Estadio Monterrey para el partido Suecia vs Túnez, sino que también es una muestra del compromiso de Nuevo León para ofrecer una experiencia mundialista de primer nivel, garantizando la comodidad y seguridad de todos los asistentes .

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