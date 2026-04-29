Pensión IMSS e ISSSTE: estos pensionados YA pueden cobrar el pago de mayo 2026

Miles de adultos mayores en México amanecen hoy con una excelente noticia en sus cuentas bancarias. Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya pueden disponer de los recursos correspondientes al mes de mayo de 2026 desde este miércoles 29 de abril .

Este movimiento financiero marca una clara diferencia con los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes experimentan un escenario distinto y tendrán que aguardar unos días más para ver reflejado su dinero. La dinámica responde a las normativas internas de cada institución frente a los días feriados oficiales.

ISSSTE adelanta sus depósitos: el motivo detrás del cobro anticipado

El ISSSTE mantiene una política estricta y beneficiosa para sus jubilados: dispersar los fondos el último día hábil del mes previo al periodo de pago. Como el viernes 1 de mayo representa un día de asueto obligatorio a nivel nacional, las autoridades adelantaron la transferencia para garantizar que los beneficiarios accedan a su capital sin demoras.

Esta estrategia administrativa elimina cualquier obstáculo bancario y permite a los extrabajadores del Estado planificar sus gastos de manera oportuna, cubriendo sus necesidades básicas desde las primeras horas de este miércoles.

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¿Cuándo cae la pensión IMSS de mayo 2026?

Por el contrario, el IMSS opera bajo una regla distinta que estipula liberar los pagos el primer día hábil del mes correspondiente. Al coincidir el 1 de mayo con el Día del Trabajo, las sucursales financieras cierran sus puertas, y el fin de semana posterior prolonga la pausa operativa. En consecuencia, el instituto programó el depósito oficial para el próximo lunes 4 de mayo de 2026 . Los derechohabientes no necesitan realizar ningún trámite adicional, ya que el sistema automatizado ejecutará las transferencias a primera hora de esa jornada laboral.

Resulta fundamental aclarar que estas modificaciones en el calendario no alteran los montos establecidos para cada persona. Los jubilados de ambas dependencias percibirán la cantidad exacta que dicta su resolución de pensión, sin recortes ni bonificaciones extraordinarias.

Ya sea que pertenezcan al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 o a la de 1997, el ajuste aplica exclusivamente a la fecha de entrega , protegiendo en todo momento el derecho constitucional de los trabajadores retirados a recibir su sustento económico íntegro.

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Recomendaciones de seguridad para retirar tu efectivo

Ante la inminente llegada de estos recursos, las autoridades financieras emiten alertas preventivas para salvaguardar el patrimonio de los adultos mayores. Recomiendan evitar la asistencia masiva a los cajeros automáticos durante el primer día de pago para reducir el riesgo de aglomeraciones y posibles incidentes. Asimismo, sugieren utilizar la tarjeta de débito para pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia, una alternativa práctica que disminuye la necesidad de portar grandes sumas de dinero en efectivo por las calles.

JM