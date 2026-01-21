Trump anuncia "entendimiento" sobre Groenlandia y decisión sobre aranceles

Este miércoles 21 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth Social un acuerdo sobre Groenlandia.

En su mensaje, el mandatario señaló que "Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica".

Según Trump, "Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN".

También indicó el mandatario estadounidense que "Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones".

Truth Social / @realDonaldTrump

