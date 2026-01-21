Día del Mariachi 2026: Estas son las canciones más populares de la historia

Cada 21 de enero se conmemora el Día Internacional del Mariachi , el conjunto tradicional que tanto caracteriza a México, y originario del estado de Jalisco. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), destacan la conmemoración de este género musical como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

El mariachi puede ser interpretado mínimo por 2 músicos, o en agrupaciones de 8 a 12 músicos. Su instrumentación consiste en Violín, guitarra, vihuela, guitarrón y trompetas. Por su parte, la vestimenta de los mariachis es un de un traje charro, símbolo de cultura e identidad mexicana.

En 2004, el gremio de los músicos decidió dedicar un día en especial, el 21 de enero, para reconocer las interpretaciones del mariachi como una expresión artística que transmite valores, a la vez que fomenta el respeto hacia el patrimonio cultural.

Por esta razón, a continuación enlistamos algunas de las canciones más populares y emblemáticas de este género.

¿Cuáles son las canciones de mariachi más populares?

“Son de la Negra”

Este es un son famoso por sus diferentes versiones, especialmente la del Mariachi Vargas de Tecalitlán, y por su melodía alegre que no puede faltar en las celebraciones mexicanas.

"Guadalajara"

Es una de las canciones más clásicas del repertorio del género, ya que es un homenaje a “la perla tapatía”, destacando el amor y la belleza de Guadalajara, la cuna del mariachi.

“Malagueña”

Esta pieza musical destaca por su impresionante potencia vocal a la hora de interpretarla, lo que la convierte en una clara muestra de lo que es el mariachi.

"Si nos dejan"

Uno de los clásicos de José Alfredo Jiménez, que sobresale por su tinte romántico y esperanzador.

"Las mañanitas"

Cómo olvidar la canción más interpretada y utilizada en los festejos de cumpleaños, y en algunos otros eventos. Una celebración a la vida de la persona cumpleañera, que suele interpretarse por todos los presentes en la fiesta o festejo.

“Cielito Lindo”

Sin duda, uno de los mariachis más conocidos a nivel internacional, pues trasmite positivismo que anima y levanta el ánimo rápidamente.

"Amor Eterno"

Esta balada es uno de los temas más reconocidos del cantante Juan Gabriel, y considerado un himno para celebrar el amor y hacer homenaje a los seres queridos que ya no están.

"El Rey"

Otro mariachi emblemático, ya que, a pesar de ser de desamor, transmite afirmación y empoderamiento personal. Las versiones más populares son las de José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández.

"Mariachi loco"

Esta es otra canción de mariachi que nunca puede faltar en las fiestas, ya que por su ritmo y alegría, invita a bailar y festejar.

