Con la implementación del padrón nacional de telefonía, el Gobierno de México e stableció que todas las líneas celulares deberán estar registradas con la CURP de su titular, en un trámite obligatorio que ya cuenta con fecha límite para completarse.

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Desde el 9 de enero de 2026, este registro comenzó a aplicarse en todo el país con el objetivo de fortalecer el control sobre las líneas telefónicas y reducir su uso en actividades ilícitas. Por ello, las autoridades fijaron el 30 de junio como el último día para que los usuarios regularicen su situación; de no hacerlo, sus números podrían ser suspendidos temporalmente.

En este contexto, las autoridades pusieron a disposición una herramienta clave que permitirá a los ciudadanos consultar qué números están vinculados a su CURP , con el fin de asegurarse de que la información registrada sea correcta y evitar el uso indebido de sus datos.

¿Cómo consultar los celulares registrados con tu CURP paso a paso?

Para saber qué líneas telefónicas están asociadas a tu CURP, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones habilitó un sistema en línea donde puedes revisar esta información de forma directa y segura, siguiendo estos pasos:

Accede al portal oficial del Gobierno de México (https://registratulinea.crt.gob.mx/). Selecciona la compañía telefónica a la que pertenece la línea. Ingresa tu CURP en el apartado correspondiente. Haz clic en la opción “Consultar mis líneas”.

Al completar estos pasos, el sistema desplegará la lista completa de números registrados bajo esa CURP. Cabe señalar que las personas físicas pueden tener hasta 10 líneas asociadas, mientras que las personas morales no cuentan con un límite específico.

Además, es importante señalar que únicamente se pueden revisar los números asociados a tu CURP, ya que solo el titular de la línea tiene acceso a esa información. Esto garantiza la privacidad de los datos y evita que terceros consulten o manipulen registros que no les corresponden.

Registro de celulares con CURP: fecha límite y consecuencias de no hacerlo

El registro no es opcional. Las autoridades advirtieron que quienes no den de alta su línea antes del 30 de junio podrían quedarse sin servicio, ya que los números serán inhabilitados hasta que se complete el trámite.

Por esta razón, además de registrar el celular, se recomienda verificar periódicamente que los datos sean correctos y estén actualizados dentro del sistema.

¿Qué hacer si detectas un número que no reconoces en tu CURP?

Durante la consulta, existe la posibilidad de encontrar líneas que no pertenezcan al usuario. En ese caso, se puede solicitar su eliminación directamente en la plataforma o mediante la compañía telefónica correspondiente.

Dependiendo del operador, el proceso puede requerir validaciones adicionales como identificación oficial, códigos de verificación o incluso mecanismos biométricos.

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Atender este tipo de situaciones a tiempo es clave para evitar el uso indebido de datos personales y mantener el control sobre la información registrada.

El llamado de las autoridades es claro: completar el registro y revisar constantemente las líneas asociadas a tu CURP es fundamental para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de tu información.

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