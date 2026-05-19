Detienen a presunto implicado en asesinato de diez personas en Puebla

La fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó la detención de una persona presuntamente implicada en el asesinato de 10 personas —siete integrantes de una familia y tres trabajadores de la misma— durante el pasado fin de semana en la comunidad de Texcalapa del municipio de Tehuitzingo, Puebla.

En conferencia de prensa, Pastor Betancourt indicó que fue ayer cuando las autoridades ministeriales lograron la aprehensión del presunto involucrado en el caso, cuya identidad permanece desconocida, aunque descartó que se tratara del hijo de los padres de familia.

"Es importante que les informe que el día de ayer esta fiscalía detuvo a una persona, un masculino que derivó de los actos de investigación por los hechos ocurridos en este inmueble" , dijo en conferencia de prensa.

Un problema familiar, posible motivo del ataque

Pastor Betancourt ratificó que una línea de investigación "es un problema familiar", y admitió que se trata de dos vertientes: una probable venganza del hijo por ingresarlo a un anexo por problemas de drogas y conflictos familiares por tierras.

La funcionaria estatal rectificó los informes iniciales dados a conocer inicialmente: fueron diez víctimas, de las cuales siete eran familiares y tres trabajadores. Entre las víctimas había tres menores de edad de 16, 15 y un bebé de un mes, el cual murió por asfixia al ser protegido por su madre; el resto fue asesinado por disparos de arma de fuego.

En un informe, detalló que elementos de la Fiscalía General del Estado recibieron a las 12:40 horas del domingo pasado el aviso del hallazgo de nueve cuerpos dentro de un rancho y una mujer malherida, con impacto de bala en la cabeza, la cual falleció en el traslado al hospital.

En la zona, expuso, se comisionaron peritos en criminalística de campo, agentes de investigación y elementos de diversas corporaciones.

Las víctimas fueron identificadas como Cecilio, de 55 años, y Marcela, de 48, los padres de familia; así como sus hijos Roberto y José María. Entre las víctimas se encontraban también las sobrinas del presunto asesino, Carolina y Gabriela, así como su cuñada Martha. Los trabajadores del rancho, víctimas del asesinato, fueron identificados como Efrén, José y Kevin.

Una de las principales líneas de investigación del multihomicidio apunta a una posible venganza del hijo por haberlo internado en un anexo para combatir sus adicciones.

Incluso, el sospechoso aparece en un video —difundido en redes sociales sin que se conozca cuándo fue grabado— donde señala a sus padres de ser los causantes de sus adicciones.

El multihomicidio causó una gran conmoción no solo en la Mixteca poblana, sino en casi todo Puebla, entidad que ha venido sufriendo un incremento de hechos de violencia de alto impacto relacionados con la operación de bandas criminales.

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MB

