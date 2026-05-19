Luego de que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció el freno a su nuevo destino vacacional Perfect Day México, Royal Caribbean lamentó la decisión pero dejó claro que la respetará porque Mahahual es un sitio que merece toda la protección ecológica: esta fue su reacción tras el freno de la Semarnat.

El proyecto Perfect Day México, que suponía una inversión millonaria por parte de Royal Caribbean, buscaba conectar a los cruceristas con Mahahual, Quintana Roo, y prometía crear cuatro mil empleos directos en las etapas de construcción y operaciones.

¿Cómo reaccionó Royal Caribbean al freno de la Semarnat para Perfect Day México?

"Lamentamos la decisión de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero respetamos a las autoridades ambientales de México. Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección", indicó este martes 19 de mayo del 2026 la naviera a El Universal.

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"Seguimos creyendo en México y nos sentimos optimistas respecto al potencial de llevar adelante nuestra inversión responsable. En las próximas semanas sostendremos un nuevo diálogo con diversos actores para avanzar de una manera que genere prosperidad compartida mediante el desarrollo de infraestructura ambiental esencial, la creación de miles de empleos locales y programas comunitarios que apoyen a la población de México", señaló.

Royal Caribbean cae en la Bolsa tras freno a su proyecto en México

Las acciones de la empresa, que capitanea el estadounidense Jason Liberty, cayeron por tercera jornada consecutiva y acabaron este martes en 247 dólares en la bolsa de valores de Nueva York, el nivel más bajo desde el pasado 17 de noviembre.

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¿Qué flora y fauna enfrentaba peligro en Mahahual, el “tesoro oculto” de Quintana Roo?

El impacto ambiental del parque acuático en el Sistema Arrecifal Mesoamericano de Mahahual apuntaba directamente contra la supervivencia de fauna emblemática y altamente vulnerable. En las aguas turquesas de la reserva natural de Banco Chinchorro nadan tortugas marinas, tiburones nodriza, delfines y rayas, especies que enfrentaban un riesgo inminente por la contaminación acústica y la alteración física de su hábitat.

En la superficie terrestre, el desarrollo ponía en jaque los corredores biológicos del jaguar y la tortuga blanca, animales que requieren grandes extensiones de tierra intacta para prosperar. Aunque la naviera prometía conservar los manglares y reubicar a los animales, los especialistas advirtieron que introducir a 21 mil visitantes diarios en una comunidad de apenas tres mil habitantes colapsaría irremediablemente el sistema kárstico y el acuífero local.

JM