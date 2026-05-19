Temporada de lluvias en México: El peligro de los rayos que pocos toman en cuenta

Las tormentas eléctricas representan un riesgo más grave de lo que suele percibirse en México. Entre 1998 y 2021, el país registró dos mil 470 muertes por caída de rayos, siendo el Estado de México la entidad con mayor número de casos, al concentrar 539 fallecimientos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud retomados en un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El análisis advierte que este fenómeno atmosférico continúa siendo un peligro subestimado, particularmente en comunidades rurales donde factores como la pobreza, la falta de infraestructura y el acceso limitado a servicios de salud incrementan la vulnerabilidad de la población.

La investigación, titulada Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability, fue elaborada por especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, quienes desarrollaron el primer mapa nacional que cruza el riesgo climático con variables sociales.

¿En donde es más probable quete caiga un rayo?

Entre sus hallazgos, el estudio identifica zonas con mayor incidencia de “eventos” asociados a rayos —entendidos como impactos con potencial de causar una o más muertes—, destacando municipios como Villa Victoria, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y Toluca dentro del Estado de México.

Este enfoque permite dimensionar el problema no solo desde la frecuencia de tormentas, sino también desde las condiciones sociales que determinan el nivel de riesgo para la población.

Durante la temporada de lluvias, especialmente en verano, la Sierra Madre Occidental y regiones del centro y sur del país favorecen la formación de tormentas eléctricas, lo que incrementa el riesgo para comunidades expuestas al aire libre y con pocas condiciones de protección.

"Este es el primer mapa de riesgo de muertes por rayos que considera no sólo el aspecto climático, sino también el social", destacó el académico universitario. Explicó que muchas localidades rurales enfrentan altos niveles de vulnerabilidad social debido a carencias educativas, viviendas sin protección adecuada contra tormentas, infraestructura limitada y falta de acceso rápido a hospitales.

¿Cuáles son las principales causas de muerte por impacto de rayo?

El estudio advierte que en entidades como Michoacán y Guerrero numerosos municipios rurales enfrentan una combinación particularmente riesgosa, con alta actividad eléctrica y alta vulnerabilidad social. En Oaxaca y Chiapas, en cambio, las muertes aparecen de manera más dispersa debido a que las condiciones de vulnerabilidad se distribuyen ampliamente en el territorio.

Las personas que fallecen por rayos generalmente se encuentran al aire libre al momento de la tormenta o buscan refugio bajo árboles, donde pueden recibir una descarga directa o sufrir electrocución por corriente inducida. Sin embargo, la caída de un rayo sobre una vivienda también puede resultar fatal cuando el inmueble carece de pararrayos.

Hace cuatro décadas, los países desarrollados registraban menos de 0.5 muertes por millón de habitantes por caída de rayos, mientras que en México la cifra superaba las cinco muertes por millón. Aunque el indicador disminuye con el tiempo debido a la migración de población rural hacia zonas urbanas, los especialistas advierten que el fenómeno continúa siendo un riesgo importante y poco visible.

Para Jaramillo Moreno, el mapa de riesgo resulta clave porque integra ciencias atmosféricas y factores humanos para identificar las regiones donde es prioritario fortalecer medidas preventivas y de protección civil. "Es un riesgo oculto, y por eso no se le presta suficiente atención" , señaló.

Entre las principales recomendaciones destacan suspender actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, buscar refugio en estructuras seguras, ampliar el acceso a pronósticos meteorológicos y garantizar que la información preventiva llegue también en lenguas originarias a comunidades vulnerables.

TG