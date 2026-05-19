La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asestó un golpe definitivo al megaproyecto turístico "Perfect Day México" de Royal Caribbean. Alicia Bárcena, titular de la dependencia, anunció este 19 de mayo de 2026 que el Gobierno Federal rechaza categóricamente la construcción del complejo en Mahahual, Quintana Roo.

La empresa estadounidense planeaba invertir mil millones de dólares para edificar 30 toboganes, seis albercas monumentales y 12 restaurantes sobre 107 hectáreas de un poblado pesquero casi virgen. Sin embargo, la presión internacional y las protestas incesantes de organizaciones ambientales obligaron a las autoridades a priorizar la conservación del Caribe mexicano frente al turismo masivo que amenazaba con devorar la costa.

¿Qué flora y fauna enfrentaba peligro en Mahahual, el “tesoro oculto” de Quintana Roo?

Mahahual resguarda una riqueza biológica incalculable que colisionaba directamente con las ambiciones comerciales de Royal Caribbean. A escasos metros de sus playas de arena blanca descansa el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del planeta y un pilar fundamental para la vida oceánica. Este ecosistema vital alberga a más de 870 especies de plantas y animales, muchas de ellas bajo la estricta protección de la Norma Oficial Mexicana (NOM-059).

La construcción de cimentaciones profundas y la llegada masiva de cruceristas amenazaban con devastar la selva baja, las dunas costeras y 45 hectáreas de manglares, rompiendo el delicado equilibrio natural que mantiene viva a esta región del sureste mexicano y que sirve como barrera contra huracanes.

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Las especies que esquivaron la extinción local

El impacto ambiental del parque acuático apuntaba directamente contra la supervivencia de fauna emblemática y altamente vulnerable. En las aguas turquesas de la reserva natural de Banco Chinchorro nadan tortugas marinas, tiburones nodriza, delfines y rayas, especies que enfrentaban un riesgo inminente por la contaminación acústica y la alteración física de su hábitat.

En la superficie terrestre, el desarrollo ponía en jaque los corredores biológicos del jaguar y la tortuga blanca, animales que requieren grandes extensiones de tierra intacta para prosperar. Aunque la naviera prometía conservar los manglares y reubicar a los animales, los especialistas advirtieron que introducir a 21 mil visitantes diarios en una comunidad de apenas tres mil habitantes colapsaría irremediablemente el sistema kárstico y el acuífero local.

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¿Por qué ocurre esto ahora?

El conflicto estalló cuando activistas de Greenpeace y Selvame alertaron sobre las graves irregularidades del proyecto que la naviera presentó en octubre de 2024. En enero de 2026, la Profepa clausuró las obras preliminares tras recibir múltiples denuncias ciudadanas por daños ambientales evidentes.

El punto de quiebre llegó con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un documento técnico y legal que las empresas entregan al gobierno para demostrar que sus obras respetan la naturaleza y proponen medidas de mitigación.

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Semarnat evaluó exhaustivamente esta MIA y concluyó que "Perfect Day" carecía de viabilidad ecológica, pues la infraestructura masiva y la generación descontrolada de basura amenazaban irreversiblemente los ecosistemas costeros, repitiendo los errores de devastación que otras corporaciones cometieron en distintos destinos del Caribe durante décadas pasadas.

¿Qué es el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean?

Este plan representa un megaproyecto turístico y parque acuático exclusivo para pasajeros de cruceros que la empresa Royal Caribbean intentó construir en Mahahual, Quintana Roo. El diseño original incluía el río lento más largo del mundo, múltiples piscinas de olas y extensas zonas comerciales, replicando un modelo de entretenimiento que la compañía ya opera con éxito en las Bahamas, pero que en el territorio de México implicaba destruir zonas costeras completamente vírgenes.

JM