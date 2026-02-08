México importará 110 millones de moscas contra el gusano barrenador

A nueve meses del cierre de la frontera al ganado mexicano por parte de Estados Unidos, debido a la presencia del gusano barrenador, el Gobierno de México intensificará las acciones para combatir esta plaga mediante la importación de hasta 110 millones de pupas estériles de mosca, así como material biológico especializado.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) lanzó una licitación para contratar el servicio de despacho aduanero necesario para la importación diaria de huevecillos de mosca del Mediterráneo desde Guatemala a la Planta Moscamed, así como la importación semanal de pupas estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) desde Panamá a distintos puntos del país.

El pasado 30 de enero, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de Senasica adjudicó el contrato a la empresa Agencias Aduanales Arjo S.A. de C.V., por un monto de 9 millones 487 mil pesos. El acuerdo contempla la importación diaria de aproximadamente cinco litros de huevecillos de mosca del Mediterráneo, incluidos fines de semana y días festivos, así como la importación semanal de entre 30 y 110 millones de pupas estériles del gusano barrenador.

De acuerdo con la licitación, la recepción del material biológico podrá realizarse en instalaciones designadas por Senasica, entre ellas los aeropuertos internacionales de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en Chiapas, además de otros puntos estratégicos para su movilización y dispersión, según las necesidades operativas del programa.

El documento establece que las pupas estériles deberán arribar diariamente a la frontera de Chiapas con Guatemala alrededor de las 8:00 horas, para el despacho aduanero, y llegar dos horas después a los centros de dispersión. La empresa contratada deberá contar con personal disponible para atender despachos en domingos y días festivos, así como con flexibilidad para ajustarse a posibles imprevistos en el traslado desde Panamá.

Asimismo, Senasica señala que el proveedor deberá contar con personal capacitado para integrar la documentación requerida y considerar en sus gastos los peajes por el acceso a instalaciones aeroportuarias, como el Aeropuerto Ángel Albino Corzo.