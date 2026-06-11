La coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó que una estudiante mexicana será la encargada de realizar el volado en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se disputará este jueves en el Estadio Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Cuevas Barrón detalló que se trata de Estrella, estudiante del bachillerato del CETis 71 de Tamaulipas, quien obtuvo el primer lugar en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar realizado en Chile en 2025 con el proyecto "Braille Care", una propuesta que combina el sistema Braille con herramientas digitales para promover la inclusión.

La funcionaria destacó que la joven, hija de una trabajadora de la industria maquiladora y madre soltera, representa el talento, la innovación y el potencial de las niñas, niños y jóvenes mexicanos. Además, señaló que su participación forma parte del legado social que busca dejar la Copa Mundial en el país.

Cuevas también informó que, mediante distintos torneos, concursos y actividades organizadas por dependencias federales, se distribuyeron boletos para partidos del Mundial a estudiantes, deportistas, artesanos y participantes de programas sociales.

Además, indicó que dos niñas y dos niños fueron seleccionados para fungir como abanderados durante encuentros del torneo.

Informan sobre actividades del denominado "Mundial Social" en México

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó sobre la participación de personas en las actividades deportivas del denominado "Mundial Social", promovido por el Gobierno de México.

Indicó que los equipos ganadores de torneos de futbol femenil Sub-21, futbol adaptado para personas con síndrome de Down y la modalidad de "futbol sin correr" recibirán como premio la asistencia a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Señaló que estas actividades tienen como propósito impulsar la inclusión, la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

Durante su intervención, Robledo afirmó que estas competencias han generado participación en distintos sectores de la población.

En tanto, el director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro, informó que un millón 318 mil 219 jóvenes participaron en 6 mil 875 tequios enfocados en la rehabilitación de canchas y espacios deportivos en diversas entidades del país.

Asimismo, señaló que en las últimas semanas se realizaron intervenciones artísticas en 4 mil 645 paredes y muros, como parte de actividades vinculadas a esta iniciativa. De acuerdo con el funcionario, a partir de esta jornada fueron seleccionados 200 jóvenes de distintos estados de la República, cuyos trabajos obtuvieron como reconocimiento boletos para asistir a partidos de la Copa Mundial de Futbol.

Carro agregó que el proceso de selección se llevó a cabo con el acompañamiento de jóvenes muralistas participantes en el proyecto.

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AO

