¿Riesgo en México por hantavirus? Ssa activa vigilancia preventiva

La Secretaría de Salud (Ssa), por medio del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave), difundió un Aviso Epidemiológico dirigido a las unidades de salud de los tres niveles de atención, así como a las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y a los integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), con el propósito de reforzar la identificación temprana de posibles casos de hantavirus.

La advertencia se debe al brote de hantavirus reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 2 de mayo, en un crucero en el océano Atlántico, en el que se han registraron hasta el momento siete casos confirmados, dos sospechosos y tres defunciones.

"Se recomienda fortalecer la detección oportuna mediante la Identificación de pacientes con: Síndrome respiratorio agudo grave; antecedente epidemiológico compatible y exposición internacional relevante" , refiere el Aviso Epidemiológico.

Actualmente no existe tratamiento antiviral específico aprobado para la infección por hantavirus. El manejo consiste en medidas generales de soporte, incluyendo soporte hemodinámico, vigilancia estrecha, oxigenoterapia, soporte ventilatorio y atención crítica temprana.

¿Existe riesgos para México por el hantavirus?

Según la Ssa, en México no se ha identificado ningún caso, hasta el momento; y la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida se considera muy baja, de acuerdo con la evaluación de riesgo de la OMS.

"No obstante, la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes (ANDV), constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha", señaló la dependencia federal.

En este contexto, aunque el riesgo para el país es bajo, la detección oportuna continúa siendo fundamental debido a la elevada letalidad de la enfermedad, su rápida progresión clínica, la dificultad diagnóstica en fases tempranas y la necesidad de implementar medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos.

Los hantavirus pertenecen a la familia hantaviridae y comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados; sin embargo, el hantavirus de los Andes (ANDV), identificado como responsable del brote actual, es el único con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.

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KR