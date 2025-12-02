Retiran 33 toneladas de residuos de las playas de Yucatán

El Gobierno de Yucatán junto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable realizó el cierre de Limpieza de Playas 2025 que consistió en jornadas de saneamiento en nueve municipios.

En la actividad participaron 90 voluntarias y voluntarios, al igual que colectivos comunitarios. prestadores de servicios turísticos y organizaciones locales quienes retiraron 33 mil 707 kilogramos de residuos de los ecosistemas costeros del estado.

Más de siete mil mexicanos al rescate

El jefe del Departamento Estatal de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Alfaro Espinosa, informó que al cierre del 2025 participaron en esta estrategia ecológica siete mil 768 voluntarios, "lo cual refleja el alcance de las acciones realizadas a lo largo del año".

Indicó que se realizaron 44 jornadas de limpieza a igual número de puntos de la costa yucateca.

Informó que la última recolección se llevó a cabo en el puerto de Celestún, en la que participaron Limpiemos Yucatán AC, Ecoce AC, Keiser Compresores y el Ayuntamiento de Celestún, lo que permitió consolidar los resultados obtenidos durante el año en materia de saneamiento costero.

el programa Saneamiento de Playas y Manglares concluyó sus actividades con un total de 7 mil 763 voluntarias y voluntarios. GOBIERNO DE YUCATÁN

"En Celestún tomaron parte 90 voluntarios, así como colectivos comunitarios, prestadores de servicios turísticos y organizaciones locales, cuya participación fue fundamental para el saneamiento de la costa.

Puntualizó que en Celestún se recolectaron 513.3 kilogramos de residuos, de los cuales 324.9 kilogramos corresponden a basura general, 185.7 kilogramos a vidrio y 2.7 kilogramos a envases de PET.

¿Qué sigue?

Representantes del Ayuntamiento y de los colectivos participantes destacaron la respuesta de la comunidad de Celestún y señalaron la importancia de incorporar a más personas jóvenes, mujeres, familias y prestadores de servicios turísticos en este tipo de actividades, a fin de ampliar la cobertura y el impacto social de las jornadas.

La SDS informó que las fechas de las jornadas de limpieza del programa 2026 se darán a conocer próximamente a través de sus redes sociales oficiales.

TG