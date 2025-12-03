En la capital de Sinaloa continúan los ataques con armas de fuego contra residencias; tan sólo en los últimos tres días, cinco viviendas han sido atacadas a balazos, dejando al menos a una persona asesinada.

Durante la mañana del martes, vecinos del fraccionamiento Rincón de Humaya, detectaron que una residencia presentaba en su fachada, puertas y ventanas impactos de bala. Las autoridades acudieron al sitio, donde no se reportaron personas lesionadas.

Un caso similar se presentó en el fraccionamiento Portafé Premium, donde otra residencia de dos pisos, al parecer inhabitada, fue blanco de disparos registrando daños en la fachada, puertas y ventanas.

En el lugar, las autoridades localizaron decenas de casquillos percutidos, por lo que delimitaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para que iniciara la investigación correspondiente.

De la misma forma, el pasado lunes, una vivienda fue atacada a balazos en el fraccionamiento Urbivillas del Prado.

Asimismo, la tarde del domingo, se produjeron otros dos ataques a dos viviendas; en una de ellas, ubicada en la colonia Buenos Aires, los atacantes asesinaron a un hombre que se encontraba en el interior del inmueble; fue identificado como Jorge Noe “N”, de 42 años.

Según los reportes, varios hombres armados llegaron a la calle Cerro de la Cuevita, forzaron la entrada principal de la residencia y asesinaron a balazos a la persona que estaba en el interior. Los autores materiales lograron darse a la fuga.

Casi en forma simultánea alertaron sobre varias balaceras, por lo que se presumía que se trataba de un enfrentamiento.

Las fuerzas federales y estatales lograron ubicar que en el fraccionamiento Villas del Prado, una vivienda había sido objeto de un ataque armado, por lo que su fachada, puertas y ventanas resultaron afectadas, sin que se registraran personas lesionadas.

Estos recientes ataques a viviendas se vienen a sumar a una larga cadena de 172 inmuebles que han sido dañados en forma violenta, en el transcurso de 14 meses. En la mayoría de los casos no se registraron personas lesionadas y el modus operandi fue disparar contra las viviendas y en algunos casos prenderles fuego.

CT