Requisitos para recibir el pago de Producción para el Bienestar 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha establecido una programación estructurada para la entrega del apoyo económico del programa Producción para el Bienestar 2026 . Este esquema busca ordenar la dispersión de recursos según el tipo de cultivo registrado por cada productor, evitando entregas simultáneas y garantizando una distribución gradual a lo largo del año.

Los pagos se realizarán en cuatro etapas principales entre abril y septiembre de 2026, dependiendo del producto agrícola de cada beneficiario.

Fechas de pago según cultivo o producto

La dispersión de apoyos iniciará el 30 de abril de 2026 , fecha destinada a productores de maíz, milpa y sorgo, considerados cultivos básicos dentro del programa.

Posteriormente, el 18 de mayo se realizará una segunda entrega que abarcará una amplia variedad de cultivos, entre ellos frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo.

El 15 de junio se llevará a cabo el pago correspondiente a productores de arroz.

Finalmente, el 7 de septiembre se dispersarán los apoyos para quienes cultivan café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros productos agrícolas incluidos en el padrón del programa.

Características del apoyo económico

Producción para el Bienestar forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigido principalmente a productoras y productores de pequeña y mediana escala. El monto del apoyo se determina de manera anual y puede variar dependiendo del tipo de cultivo y la superficie de hectáreas registrada por cada persona beneficiaria.

El recurso se entrega de forma directa, sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite mayor control y transparencia en la dispersión de los fondos.

Requisitos y criterios principales para 2026

Para poder recibir el apoyo económico en 2026, las personas beneficiarias deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la SADER:

Estar en el Padrón Activo: Es indispensable estar registrado como beneficiario vigente dentro del sistema de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Es indispensable estar registrado como beneficiario vigente dentro del sistema de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Producción agrícola activa: Se debe mantener en producción la superficie agrícola con cultivos elegibles, como maíz, frijol, arroz, café, cacao, miel, entre otros.

Se debe mantener en producción la superficie agrícola con cultivos elegibles, como maíz, frijol, arroz, café, cacao, miel, entre otros. Identificación oficial y CURP: Contar con una identificación vigente (INE, pasaporte u otro documento oficial) y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Contar con una identificación vigente (INE, pasaporte u otro documento oficial) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Acreditación de la tierra: Es necesario demostrar la propiedad o posesión legal de la unidad de producción agrícola.

Es necesario demostrar la propiedad o posesión legal de la unidad de producción agrícola. Tarjeta del Banco del Bienestar: Disponer de la tarjeta activa para poder recibir el depósito correspondiente sin intermediarios.

Disponer de la tarjeta activa para poder recibir el depósito correspondiente sin intermediarios. Exclusión de otros programas: No ser beneficiario activo del programa “Sembrando Vida”, ya que ambos apoyos no son compatibles.

Atención y orientación para beneficiarios

En caso de dudas sobre el registro, la actualización de datos o la fecha de pago correspondiente, las personas productoras pueden acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) más cercano, donde recibirán orientación oficial sobre su situación dentro del programa.

Continuidad del respaldo al campo mexicano

Con esta estructura de pagos y requisitos definidos, el programa refuerza su objetivo de apoyar directamente a quienes trabajan la tierra en México, fortaleciendo la producción agrícola de pequeña y mediana escala mediante apoyos anuales ordenados, transparentes y sin intermediarios.

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