Requisitos para recibir el pago de Producción para el Bienestar 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha establecido una programación estructurada para la entrega del apoyo económico del programa Producción para el Bienestar 2026. Este esquema busca ordenar la dispersión de recursos según el tipo de cultivo registrado por cada productor, evitando entregas simultáneas y garantizando una distribución gradual a lo largo del año. Los pagos se realizarán en cuatro etapas principales entre abril y septiembre de 2026, dependiendo del producto agrícola de cada beneficiario.La dispersión de apoyos iniciará el 30 de abril de 2026, fecha destinada a productores de maíz, milpa y sorgo, considerados cultivos básicos dentro del programa.Posteriormente, el 18 de mayo se realizará una segunda entrega que abarcará una amplia variedad de cultivos, entre ellos frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo.El 15 de junio se llevará a cabo el pago correspondiente a productores de arroz.Finalmente, el 7 de septiembre se dispersarán los apoyos para quienes cultivan café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros productos agrícolas incluidos en el padrón del programa.Producción para el Bienestar forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigido principalmente a productoras y productores de pequeña y mediana escala. El monto del apoyo se determina de manera anual y puede variar dependiendo del tipo de cultivo y la superficie de hectáreas registrada por cada persona beneficiaria.El recurso se entrega de forma directa, sin intermediarios, mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite mayor control y transparencia en la dispersión de los fondos.Para poder recibir el apoyo económico en 2026, las personas beneficiarias deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la SADER:En caso de dudas sobre el registro, la actualización de datos o la fecha de pago correspondiente, las personas productoras pueden acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) más cercano, donde recibirán orientación oficial sobre su situación dentro del programa.Con esta estructura de pagos y requisitos definidos, el programa refuerza su objetivo de apoyar directamente a quienes trabajan la tierra en México, fortaleciendo la producción agrícola de pequeña y mediana escala mediante apoyos anuales ordenados, transparentes y sin intermediarios. EE