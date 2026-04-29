Producción para el bienestar: ¿Qué productores van recibir el primer pago este 30 de abril?

Productores de todo el país se mantienen atentos al calendario de pagos de Producción para el Bienestar, uno de los apoyos clave del gobierno federal para el campo. Con la llegada de un nuevo periodo de dispersión de recursos, conocer las fechas exactas de depósito se vuelve fundamental para quienes dependen de este ingreso para sostener sus actividades agrícolas.

Producción para el Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México que entrega apoyos económicos directos y sin intermediarios a pequeños y medianos productores de granos, café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel.

El propósito de este programa es aumentar la autosuficiencia alimentaria, incentivar prácticas agroecológicas sustentables y mejorar la calidad de vida de los agricultores.

La entrega de los subsidios económicos comenzará este jueves 30 de abril y continuará en distintas fechas de mayo, junio y septiembre. El primer pago será para los productores de maíz, milpa y sorgo.

Los apoyos varían entre los siete mil hasta los 24 mil pesos por beneficiario, dependiendo del tipo de cultivo y de la superficie registrada.

Fechas de pago de Producción para el Bienestar

30 de abril: para productores de maíz, milpa y sorgo.

para productores de maíz, milpa y sorgo. 18 de mayo: para quienes producen frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo.

para quienes producen frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo. 15 de junio: para quienes producen arroz.

para quienes producen arroz. 7 de septiembre: será para los productores de café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos.

El apoyo económico se realiza de manera directa y anual, principalmente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, el dinero se retira a través de los cajeros o en las ventanillas de este mismo banco.

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KR