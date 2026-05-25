Luego de los enfrentamientos y bloqueos registrados la tarde de este lunes en la autopista Manzanillo-Colima, autoridades informaron que la circulación ya fue liberada parcialmente y actualmente el tránsito se mantiene de manera intermitente y controlada.

Reabren circulación en dirección a Colima

Las autoridades señalaron que en la zona del incidente, a la altura de la gasolinera El Llano, en el municipio de Tecomán, ya existe paso parcial para los automovilistas que circulan rumbo a la ciudad de Colima.

“Se informa que en la zona del incidente registrado a la altura de la gasolinera El Llano, en el municipio de Tecomán, ya se mantiene paso intermitente y controlado en dirección a Colima”, detallaron.

Continúan labores para retirar vehículos incendiados

Las autoridades también informaron que continúan los trabajos para retirar las unidades siniestradas y limpiar la carpeta asfáltica, luego de que varios vehículos fueran incendiados durante los hechos violentos registrados esta tarde.

Aunque la circulación ya fue habilitada parcialmente, el tránsito continúa avanzando lentamente debido a las maniobras de limpieza y seguridad en la zona.

Violencia dejó heridos y un presunto agresor abatido

Durante la jornada violenta en Tecomán se reportaron diversos bloqueos carreteros y enfrentamientos armados. De manera preliminar, las autoridades confirmaron la muerte de un presunto civil armado, además de dos agentes de la Fiscalía Estatal lesionados.

De forma extraoficial también trascendió que dos policías municipales de Tecomán habrían resultado heridos durante los hechos.

Delincuentes incendiaron tráileres y vehículos

Tras los enfrentamientos, algunos de los presuntos delincuentes lograron escapar y posteriormente comenzaron a incendiar vehículos de carga y automóviles particulares para bloquear distintos puntos de la autopista.

Además de los bloqueos, sujetos armados arrojaron ponchallantas sobre la autopista Autopista Manzanillo-Colima, complicando aún más la circulación en el municipio de Tecomán.

Se reportaron varios puntos con vehículos en llamas

Uno de los bloqueos se registró a la altura de la colonia Bayardo y otro más cerca de la gasolinera El Llano, donde fueron incendiados al menos dos tráileres que bloquearon completamente la circulación vehicular.

Más tarde se reportó un tercer tráiler ardiendo sobre las vías del tren en la zona de La Estación.

Tren chocó contra unidad incendiada

Debido a que el tráiler permanecía atravesado e incendiándose sobre las vías ferroviarias, un ferrocarril terminó impactándose contra la pesada unidad, generando momentos de tensión entre habitantes y automovilistas que se encontraban cerca del lugar.

Gobierno de Colima mantiene operativos

Sobre estos hechos, el Gobierno de Colima informó, a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, que la violencia se originó tras un enfrentamiento cerca de la población de Caleras, en el municipio de Tecomán.

Las autoridades señalaron que continúan los operativos de búsqueda y vigilancia para localizar a los responsables y evitar nuevos actos violentos en la región.

EE